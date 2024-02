É sempre mezzogiorno | Ricetta gnocchi di ricotta con carciofi e pancetta di Daniele Persegani – MediaTurkey

Il titolo dell’articolo è “É sempre mezzogiorno | Ricetta gnocchi di ricotta con carciofi e pancetta di Daniele Persegani”. Daniele Persegani propone un piatto goloso per salutare l’ultimo giorno di febbraio e l’inverno, anticipando l’arrivo della primavera con gli gnocchi di ricotta con carciofi e pancetta.

Gli ingredienti necessari per preparare questo piatto sono: 280 g di farina 00, 500 g di ricotta, 100 g di formaggio grattugiato, 2 uova, 2 tuorli, noce moscata, sale, 2 carciofi, 250 ml di panna, 200 g di formaggio grattugiato, 100 g di pancetta, 1 spicchio d’aglio, 1 cucchiaio di prezzemolo, olio, sale e pepe.

Per preparare gli gnocchi, bisogna mescolare la ricotta ben asciutta con le uova, i tuorli, il formaggio grattugiato, sale, noce moscata e farina, formare un panetto omogeneo, creare dei serpentelli e tagliarli a tocchetti, lessarli in acqua salata e scolarli quando vengono a galla. Per il condimento, si devono far stufare i carciofi e la pancetta con l’aglio in padella, aggiungere acqua di cottura, prezzemolo tritato, panna, formaggio grattugiato, pepe, unire una parte ai carciofi, saltare gli gnocchi e servire con la fonduta di formaggio.

È possibile trovare il video della ricetta di “É sempre mezzogiorno” su RaiPlay. Si ricorda che l’articolo è stato creato per condividere la ricetta senza commettere plagio.

