É sempre mezzogiorno | Ricetta hummus con tortillas croccanti di Francesca Marsetti – MediaTurkey

Francesca Marsetti si prepara a vivere una giornata speciale in questo 29 febbraio del 2024, convinta che sia finalmente giunto il momento di incontrare la sua anima gemella. Mentre attende con trepidazione di scoprire cosa le riserverà il destino, si dedica con passione alla cucina, decidendo di preparare un delizioso hummus con tortillas croccanti.

La ricetta richiede una serie di ingredienti che includono ceci, tahina, brodo vegetale, aglio, lime, sedano, cumino, paprika affumicata, prezzemolo, olio extravergine di oliva, tortillas, paprika, olio, ravanelli, aceto di mele, zucchero, acqua e sale. Per iniziare la preparazione del contorno, è necessario portare a ebollizione dell’acqua, aceto e zucchero in un pentolino. Successivamente, i ravanelli vengono tagliati a spicchi e immersi nella miscela calda, per poi essere lasciati raffreddare. Una volta pronti, vengono scolati e tenuti da parte.

Per preparare l’hummus, i ceci precotti vengono scolati e bolliti in acqua per 10 minuti. Successivamente, vengono messi nel mixer insieme a tahina, cumino, paprika affumicata, aglio tritato, succo di lime, brodo vegetale e olio extravergine di oliva. Il tutto viene frullato fino a ottenere una crema setosa. Le tortillas vengono disposte a spicchi su una teglia con carta forno, condite con olio, sale e paprika, e infornate a 180°C per renderle croccanti.

L’hummus viene servito in una ciotola, accompagnato dalle tortillas croccanti, dal sedano a listarelle e dai ravanelli in agrodolce. Se si è alla ricerca di altre ricette gustose, si consiglia di seguire i video di “È sempre mezzogiorno” su RaiPlay. Infine, un messaggio finale ricorda che il destino può riservare sorprese inaspettate, persino in cucina.

In conclusione, Francesca Marsetti si appresta a vivere una giornata speciale, capace di sfidare il destino e di sperimentare nuove emozioni. Attraverso la passione per la cucina e la preparazione di una ricetta gustosa, si apre la porta a nuove possibilità e a incontri sorprendenti. Il messaggio finale invita a non sottovalutare mai le sorprese che il destino può riservare, sia nella vita di tutti i giorni che tra i fornelli.

