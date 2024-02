É sempre mezzogiorno | Ricetta paccheri patate salsiccia e scamorza di Antonio Paolino – MediaTurkey

Il programma televisivo “È sempre mezzogiorno” è noto per offrire quotidianamente nuove ricette e suggerimenti culinari al suo pubblico. In una delle puntate, Antonio Paolino, celebre per le sue canzonette e la sua passione per la cucina campana, ha condiviso una deliziosa ricetta di paccheri patate salsiccia e scamorza.

Per preparare questo piatto, sono necessari diversi ingredienti tra cui paccheri, patate, salsiccia, scamorza, formaggio grattugiato, brodo vegetale, scalogno, olio, basilico, sale e pepe. La preparazione inizia con lo stufare lo scalogno in un pentolino con un filo d’olio, aggiungendo poi le patate a dadini e cuocendole nel brodo vegetale fino a renderle morbide, per poi frullare il tutto e ottenere una crema.

In una padella a parte, viene rosolato lo scalogno tritato con un filo d’olio e aggiunta la salsiccia sgranata, facendola rosolare bene. Successivamente, si unisce la crema di patate al condimento e si lascia insaporire il tutto. I paccheri vengono cotti in acqua salata, scolati al dente e saltati in padella con il condimento preparato, aggiungendo eventualmente un po’ di acqua di cottura. Una volta pronti, si spegne il fuoco e si mantecano con provola grattugiata e formaggio grattugiato.

La ricetta di paccheri patate salsiccia e scamorza di Antonio Paolino si presenta come un piatto ricco e saporito, capace di conquistare il palato di chiunque lo assaggi. Il video della preparazione è disponibile su RaiPlay, permettendo a tutti di sperimentare questa gustosa ricetta direttamente a casa propria. Buon appetito!

