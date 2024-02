Il programma televisivo “È sempre mezzogiorno” ha proposto una deliziosa ricetta a base di carne bianca: il pollo alla cacciatora con involtini di verza, ideata dai chef campani Mauro e Mattia Improta. Gli ingredienti necessari per questa preparazione includono pezzi di pollo, peperoni gialli e rossi, olive, pomodorini, vino bianco, aglio, cipolla, rosmarino, alloro, foglie di verza, uova, formaggio grattugiato, pecorino, scamorza, brodo vegetale, sale, pepe e olio extravergine d’oliva.

Il procedimento inizia con la marinatura del pollo in vino bianco e aromi, seguito dal rosolamento in tegame con cipolla e aglio. Successivamente vengono aggiunti pomodorini, olive e vino della marinatura, continuando la cottura con l’aggiunta di brodo vegetale. I peperoni vengono puliti, tagliati a listarelle e stufati in padella per poi servire il pollo su un letto di peperoni.

Per gli involtini di verza, le foglie vengono scottate e farcite con un composto di uova, formaggio, pecorino, scamorza e verza tritata, poi cotti in padella con olio, aglio e brodo vegetale. Questa ricetta unisce sapori intensi e ingredienti freschi, rendendola perfetta per un pranzo o una cena in famiglia. Per ulteriori ricette culinarie proposte dagli chef Mauro e Mattia Improta, è possibile guardare i video su RaiPlay.

In conclusione, il pollo alla cacciatora con involtini di verza è una pietanza gustosa e ricca di sapori, ideale per chi ama la cucina tradizionale e desidera preparare piatti originali e creativi. Seguire le indicazioni dei chef campani permette di ottenere un risultato eccellente e apprezzato da tutti i commensali. Buon appetito!

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta pollo alla cacciatora con involtini di verza di Mauro e Mattia Improta – MediaTurkey