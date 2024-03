Dopo la pausa sanremese, l’assenza dell’alunna Giovanna Civitillo è ancora ingiustificata, ma il prof Daniele Persegani non rinuncia a insegnare una nuova ricetta di pasticceria casalinga. In questa occasione, propone la preparazione di una golosa ciambella variegata con amarene, perfetta per la colazione o la merenda.

Gli ingredienti necessari per la ciambella variegata con amarene sono la farina 00, la fecola, il latte, il burro, le uova, lo zucchero, il lievito per dolci, il cacao amaro, le amarene sciroppate, gli amaretti e l’estratto di vaniglia. Una combinazione di sapori che renderà questo dolce irresistibile.

La preparazione inizia montando le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso. Successivamente si aggiunge l’estratto di vaniglia, la farina, la fecola, il lievito, il latte e il burro fuso, mescolando bene fino a ottenere un impasto omogeneo.

L’impasto viene diviso in due parti e al composto in una delle due ciotole viene aggiunto il cacao amaro. Gli amaretti frullati vengono incorporati al composto al cacao. Una tortiera da ciambella viene imburrita e spolverata con gli amaretti in granella, poi si alternano i due composti a cucchiaiate creando un effetto zebrato, aggiungendo amarene tra uno strato e l’altro. Infine si decora con qualche amarena prima di infornare.

La ciambella va infornata a 180° per circa 40 minuti, fino a quando risulterà dorata e gonfia. Una volta pronta, si lascia raffreddare prima di sformarla e servirla a fette. Un dolce dal gusto unico e delizioso, perfetto da condividere con amici e familiari.

Seguendo passo dopo passo la ricetta di Daniele Persegani, è possibile preparare in casa una ciambella golosa e irresistibile che piacerà a tutti. Un’esperienza culinaria da gustare con un sorriso, accompagnata dalla bontà di questa ciambella variegata con amarene. Buon appetito!

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta ciambella variegata con amarene di Daniele Persegani – MediaTurkey