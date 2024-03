É sempre mezzogiorno | Ricetta pasta arrosto di gemelli Billi – MediaTurkey

La puntata più recente di “É sempre mezzogiorno” è stata dedicata alla cucina e al divertimento, grazie alla partecipazione dei gemelli Billi che hanno presentato una ricetta particolarmente interessante: la pasta arrosto. Si tratta di un piatto unico e saporito che sicuramente farà breccia nel cuore di tutti gli amanti della tradizione culinaria italiana.

Gli ingredienti necessari per preparare la pasta arrosto dei gemelli Billi includono spaghetti, cozze, vongole, seppie, scorfano, gamberi, carciofi, peperoni rossi, pomodorini, concentrato di pomodoro, vino bianco, zafferano, aglio, scalogno, peperoncino, fumetto di pesce, timo, prezzemolo, sale, pepe e olio. Una lista di ingredienti variegata che promette un mix di sapori e consistenze davvero unico.

Il procedimento per realizzare la pasta arrosto è abbastanza semplice, anche se richiede un po’ di pazienza. Si inizia facendo aprire le cozze e le vongole in una padella con olio, aglio, peperoncino e prezzemolo. Una volta che si sono aperte, vanno sgusciate e tenute da parte per essere aggiunte successivamente al piatto.

In una padella capiente, si fa soffriggere lo scalogno tritato con olio, aglio e peperoncino. Si aggiungono i peperoni rossi a dadini, i pomodorini a metà e i carciofi a fettine sottili. Dopo qualche minuto, si uniscono le seppie a rondelle e si sfuma con il vino bianco. Gli spaghetti crudi spezzati a metà vanno aggiunti insieme al concentrato di pomodoro, allo zafferano e al brodo. La pasta viene cotta senza copertura, aggiungendo i vari ingredienti man mano che il brodo si riduce.

Quando il brodo si è ridotto della metà, si aggiungono i pesci sfilettati, i gamberi, le cozze e le vongole. La cottura continua finché il brodo non si sarà completamente assorbito, garantendo così una pasta ricca di sapori e consistenze diverse.

Il video della ricetta di “É sempre mezzogiorno” è disponibile su RaiPlay, permettendovi di rivivere tutti i momenti della preparazione di questo piatto gustoso. È importante ricordare che il blog o sito da cui è stata trascritta la ricetta non è ufficiale, ma mira a condividere ricette interessanti con il pubblico.

Preparatevi dunque a deliziare il palato con la pasta arrosto dei gemelli Billi e a stupire i vostri commensali con un piatto speciale che porta con sé i profumi e i sapori del Mediterraneo. Buon appetito!

