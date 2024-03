É sempre mezzogiorno | Ricetta scaloppine con purè giallo di zia Cri – MediaTurkey

Il pranzo di oggi si prospetta come un vero trionfo di sapori e tradizione grazie alla ricetta delle scaloppine con purè giallo di zia Cri, tratta dalla nota trasmissione televisiva “É sempre mezzogiorno”. Questo piatto, veloce da preparare e incredibilmente gustoso, si rivela perfetto sia per un pranzo in famiglia che per sorprendere gli amici con un piatto tipico della cucina italiana.

Per realizzare le scaloppine con purè giallo avrai bisogno dei seguenti ingredienti: 8 fettine di vitello, 50 g di farina 0, 40 g di burro, succo di un limone, prezzemolo, brodo vegetale, olio, sale, pepe, 600 g di patate lesse, 100 g di burro, 100 g di formaggio grattugiato, 150 ml di latte, curcuma e pepe. Una lista di ingredienti semplici ma che combinati insieme creano un piatto davvero delizioso.

Il procedimento per preparare questo piatto è rapido e diretto: inizia infarinando leggermente le fettine di carne e rosolale in padella con il burro ben caldo. Aggiungi il succo di limone o un po’ di marsala e prosegui la cottura aggiustando di sale e pepe. Nel frattempo, per il purè, scalda il latte con pepe e curcuma, unisci la purea di patate e manteca con burro e formaggio grattugiato.

Una volta completata la preparazione delle scaloppine con purè giallo, il piatto è pronto per essere servito e gustato in tutta la sua bontà. Se desideri replicare passo dopo passo la ricetta, puoi trovare il video completo su RaiPlay per seguire ogni dettaglio della preparazione di questo piatto irresistibile.

È importante tenere presente che questa non è la versione ufficiale del programma televisivo, ma piuttosto un taccuino personale per conservare le ricette più interessanti e gustose. Lasciati tentare dalle scaloppine con purè giallo e delizia il palato dei tuoi ospiti con un piatto tradizionale e ricco di sapore. Buon appetito!

Inoltre, è interessante notare che il contenuto è arricchito da una sezione dedicata all’autore della ricetta, Vincenzo Galletta, che mostra la sua immagine e fornisce un’ulteriore dimensione personale al piatto proposto. Questo dettaglio conferisce un tocco di autenticità e vicinanza al cuoco che ha condiviso generosamente la sua creazione culinaria con il pubblico.

In conclusione, le scaloppine con purè giallo di zia Cri sono un piatto che unisce tradizione, semplicità e gusto, rappresentando un’ottima scelta per un pasto ricco di sapori italiani. Seguendo la ricetta passo dopo passo, potrai preparare un piatto che farà felici i tuoi commensali e che ti permetterà di deliziare il palato di chiunque lo assaggi. Non ti resta che metterti ai fornelli e dare vita a questo delizioso piatto!

