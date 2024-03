É sempre mezzogiorno | Ricetta tuorli croccanti con funghi e caciocavallo di Antonella Ricci – MediaTurkey

Antonella Ricci ci delizia con una ricetta creativa e gustosa: i tuorli croccanti con funghi e caciocavallo. Questo piatto unisce sapori intensi e contrastanti per un risultato sorprendente. Gli ingredienti necessari sono tuorli, pangrattato, olio per friggere, caciocavallo, panna, funghi misti, funghi porcini secchi, aglio, cipollotto, timo, olio, sale, pepe, erba cipollina e pane. Il procedimento inizia con la preparazione dei tuorli croccanti: si adagiano i tuorli in cocottine con pangrattato, si lasciano riposare in frigorifero e poi si friggono in olio caldo.

Nel frattempo, si rosola cipollotto e aglio in una padella, si aggiungono i funghi freschi e porcini secchi, si cuoce per 15-20 minuti. Per la fonduta, si scalda la panna con caciocavallo, si mescola fino a sciogliere e si frulla se necessario. Il pane viene tagliato a dadini, condito con olio e sale e dorato in forno o in padella. Per la presentazione, si crea uno specchio di fonduta sul piatto da portata, si distribuiscono sopra i funghi e i tuorli fritti, si completa con erba cipollina e dadini di pane dorati.

Questa ricetta è un mix di sapori e consistenze che conquisterà il palato di tutti i commensali. Perfetta per un pranzo speciale o una cena elegante. Buon appetito!

