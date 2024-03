Nella serie di Food Network “Giusina in cucina”, la giornalista e appassionata di cucina Giusina Battaglia ha condiviso la sua ricetta delle polpette di patate, una pietanza gustosa e genuina perfetta per un pranzo o una cena. Giusina ha svelato i suoi segreti culinari, mostrando passo dopo passo come preparare le polpette seguendo la sua ricetta tradizionale siciliana, con ingredienti semplici e facilmente reperibili in qualsiasi dispensa.

Per realizzare le polpette di patate, occorreranno patate, sale, pepe, uovo, pecorino grattugiato, burro, foglie di menta, caciocavallo, farina, uova, pangrattato e olio per friggere. Per la maionese, saranno necessari olio di girasole, latte di soia, aceto, senape e sale. Il procedimento prevede di lessare e schiacciare le patate, aggiungere gli ingredienti, formare le polpette con un cubetto di caciocavallo al centro, passarle in farina, uova e pangrattato, e friggerle finché saranno dorate. Per la maionese, basterà frullare gli ingredienti fino ad ottenere una consistenza cremosa.

Le polpette di patate di Giusina Battaglia sono pronte per essere gustate, magari accompagnate da un’insalata fresca o da una salsa di pomodoro. Questa ricetta permetterà di portare in tavola un piatto genuino e gustoso, che sicuramente conquisterà tutti i commensali. Per scoprire altre ricette di Giusina, è possibile consultare il suo libro o visitare il suo sito web ufficiale. Non bisogna perdere le prossime puntate di “Giusina in cucina” per scoprire nuove e deliziose creazioni culinarie della tradizione siciliana. Buon appetito!

Continua a leggere su MediaTurkey: Giusina in cucina | Ricetta polpette di patate di Giusina Battaglia – MediaTurkey