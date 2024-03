Nel forno di casa tua – MediaTurkey

Nel programma televisivo “Nel forno di casa tua”, dedicato agli appassionati della panificazione, l’ultimo episodio ha visto protagonista Fulvio Marino che ha presentato la sua ricetta delle frittelle del luna park, un dolce irresistibile che ricorda le classiche frittelle dei parchi divertimenti.

Per preparare le frittelle del luna park occorrono 500 g di farina 0, 7 g di lievito di birra secco, 70 g di zucchero, 300 ml di latte, 8 g di sale e 50 g di olio di semi di girasole. Il procedimento inizia mescolando la farina con il lievito, parte del latte, lo zucchero e il sale, per poi impastare fino ad ottenere una consistenza liscia. Si aggiunge quindi l’olio e si lascia lievitare l’impasto fino al raddoppio del volume.

Una volta che l’impasto ha lievitato, si formano delle palline che vengono lasciate lievitare nuovamente per 40 minuti. Successivamente, le palline vengono stese e fritte in abbondante olio caldo a 180°, per poi essere passate nello zucchero semolato e servite calde. Le frittelle del luna park di Fulvio Marino sono un mix perfetto di dolcezza e croccantezza, ideali da gustare in qualsiasi momento della giornata.

Grazie a “Nel forno di casa tua”, gli spettatori possono imparare a preparare non solo le frittelle del luna park, ma anche tanti altri lievitati direttamente nella propria cucina, seguendo i preziosi consigli e le tecniche dei migliori panificatori. Le prossime puntate promettono nuove e golose ricette da realizzare con le proprie mani, per deliziare familiari e amici con prodotti da forno fatti in casa, genuini e irresistibili.

Il programma vede la partecipazione di esperti nel campo della panificazione, come Fulvio Marino, che condividono con il pubblico le loro conoscenze e segreti per ottenere risultati perfetti direttamente a casa propria. La passione per la panificazione si trasmette attraverso le ricette proposte e le tecniche insegnate, permettendo a tutti gli spettatori di avvicinarsi al mondo della lievitazione e della preparazione di dolci e salati da forno.

La varietà delle ricette presentate nel programma spazia dai lievitati dolci, come le frittelle del luna park, ai lievitati salati come focacce e panini, offrendo così un’ampia gamma di possibilità per sperimentare e mettere alla prova le proprie abilità culinarie. Ogni episodio è un’occasione per imparare nuove tecniche, scoprire nuovi ingredienti e lasciarsi ispirare dalla creatività dei panificatori ospiti.

Inoltre, “Nel forno di casa tua” incoraggia la condivisione delle proprie creazioni culinarie, invitando gli spettatori a provare le ricette proposte e a condividere i risultati sui social media con l’hashtag del programma. Questo modo di interagire con il pubblico crea una comunità online di appassionati di panificazione che possono confrontarsi, scambiarsi consigli e ispirarsi reciprocamente per migliorare le proprie abilità in cucina.

In conclusione, “Nel forno di casa tua” è un programma televisivo dedicato a tutti coloro che amano la panificazione e desiderano imparare a preparare lievitati perfetti direttamente nella propria cucina. Grazie alle ricette, ai consigli e alle tecniche condivise dagli esperti panificatori ospiti, gli spettatori possono avvicinarsi al mondo della lievitazione e della preparazione di dolci e salati da forno, scoprendo nuove passioni e soddisfazioni culinarie.

Continua a leggere su MediaTurkey: Nel forno di casa tua – MediaTurkey