Anticipazioni settimanali La Promessa: dal 4 all’8 Marzo 2024

La settimana dal 4 all’8 Marzo 2024 sarà ricca di colpi di scena nella serie La Promessa, una delle più seguite in Italia. Ogni giorno porterà nuove anticipazioni che terranno i telespettatori con il fiato sospeso.

Nella puntata del 4 Marzo, Lorenzo cercherà in tutti i modi di far confessare a Curro chi lo ha sorpreso in situazioni compromettenti con Elisa. Nonostante le minacce e gli approcci decisi del conte, il giovane rimarrà irremovibile nel suo silenzio. La tensione tra i due aumenterà, mentre Lorenzo continuerà a cercare disperatamente le informazioni tanto desiderate.

Il 5 Marzo, Simona farà una sorprendente scoperta riguardo al reddito di Don Carlos, che risulta essere molto più elevato di quanto dichiarato. Spinta dalla curiosità, insieme a Candela intraprenderà un’indagine segreta per scoprire l’origine di questi fondi extra che entrano nelle casse del maestro.

Il 6 Marzo, Martina si troverà costretta a cedere al ricatto di Beatriz e organizzare un picnic per lei e Curro, senza poter partecipare. Nel frattempo, Maria e le amiche cercheranno di replicare un abito da sposa visto su una rivista di moda per rendere felice la loro amica.

Il 7 Marzo, Pia condividerà con Jana i dettagli di una conversazione con Elisa, cercando di capire se la baronessa possa essere responsabile dell’avvelenamento del suo cibo. Le indagini porteranno a una rivelazione sorprendente, mettendo in dubbio la colpevolezza di Elisa.

Infine, nell’episodio dell’8 Marzo, Manuel si troverà a dover prendere una decisione cruciale riguardo a una proposta di lavoro in Italia, mentre si prepara ad essere padre. La complessità delle circostanze lo terrà nel limbo dell’incertezza, con il suo destino lavorativo che si intreccia con la prospettiva della paternità.

In conclusione, la prossima settimana de La Promessa sarà ricca di colpi di scena e momenti intensi, che terranno i telespettatori con il fiato sospeso fino all’ultima puntata.

