Le ricette del convento | Ricetta gelo al cioccolato – MediaTurkey

Il gelo al cioccolato è una ricetta tradizionale proveniente dal convento di San Martino delle scale a Monreale, in Sicilia. Questo dolce è stato presentato da Don Salvatore nel programma televisivo “Le ricette del convento” ed è apprezzato per la sua bontà e semplicità nella preparazione. Gli ingredienti necessari per realizzarlo sono: 1 litro di acqua, 100 g di cacao amaro in polvere, 200 g di zucchero, 160 g di amido di mais, una stecca di cannella e granella di pistacchio.

Per preparare il gelo al cioccolato, occorre seguire alcuni passaggi. Innanzitutto, in una pentola è necessario mescolare il cacao amaro in polvere, lo zucchero e l’amido di mais, eliminando eventuali grumi. Successivamente, si aggiunge l’acqua fredda poco alla volta, mescolando con una frusta manuale. Si profuma il composto con la stecca di cannella e si porta sul fuoco, continuando a mescolare fino a quando la miscela si addensa. Una volta pronta, si versa il composto negli stampini monoporzione o nello stampo da plumcake, si livella la superficie e si lascia raffreddare. Infine, si mette in frigorifero per alcune ore, si sforma il gelo quando è ben freddo e si decora con la granella di pistacchio.

Questa ricetta permette di ottenere un gelo al cioccolato delizioso, ideale per chiudere un pasto con un tocco dolce e genuino. Un consiglio per una perfetta riuscita è seguire attentamente le dosi e i passaggi indicati, in modo da ottenere un risultato finale apprezzato da tutti. Per un tocco in più, si può personalizzare la decorazione con altri ingredienti o frutta fresca, per rendere il gelo ancora più invitante e gustoso.

Infine, è importante sottolineare che questa ricetta è stata tramandata nel tempo all’interno del convento di San Martino delle scale, rappresentando un pezzo di storia e tradizione culinaria siciliana. Preparare questo dolce significa non solo deliziare il palato con sapori autentici, ma anche celebrare le radici e le esperienze culinarie delle generazioni passate. Quindi, seguendo questa ricetta, si potrà apprezzare non solo il gusto unico del gelo al cioccolato, ma anche la storia e la cultura che si celano dietro a questo dolce tradizionale. Buon appetito!

