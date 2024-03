É sempre mezzogiorno | Ricetta cicchetti veneziani di Fulvio Marino – MediaTurkey

Il programma televisivo “È sempre mezzogiorno” con il famoso chef Fulvio Marino ci porta in un viaggio culinario a Venezia, dove ci introduce alla tradizione dei cicchetti veneziani. Questi deliziosi snack sono perfetti da gustare in compagnia, magari accompagnati da un bicchiere di vino per completare l’esperienza sensoriale.

La ricetta per preparare i cicchetti veneziani richiede pochi e semplici ingredienti, tra cui farina tipo 0 e tipo 2, acqua, lievito di birra, sale e acqua. Mescolando insieme le due tipologie di farina in una ciotola e aggiungendo gradualmente l’acqua, si ottiene un impasto omogeneo che va lasciato riposare per un’ora a temperatura ambiente per lievitare.

Una volta che l’impasto ha raggiunto la giusta consistenza, si procede a formare le piccole palline che caratterizzano i cicchetti veneziani. Dopo aver schiacciato leggermente le palline con le mani per conferire la forma tipica, si dispongono su una teglia rivestita con carta forno e si infornano a 180°C per circa 20-25 minuti, fino a quando non risultano dorati e croccanti.

I cicchetti veneziani così preparati sono pronti per essere gustati e offerti come antipasto o accompagnamento a un aperitivo. Grazie alla maestria di Fulvio Marino, è possibile assaporare tutta l’autenticità e la bontà della tradizione culinaria veneziana. Buon appetito!

In conclusione, la ricetta dei cicchetti veneziani proposta da Fulvio Marino è un viaggio culinario che porta direttamente alla tradizione gastronomica di Venezia. Grazie all’utilizzo di ingredienti semplici e alla preparazione dettagliata, è possibile creare degli snack deliziosi e genuini da condividere con amici e familiari. La combinazione perfetta tra la croccantezza dei cicchetti e il sapore intenso del vino rende questa esperienza culinaria un vero e proprio piacere per il palato. Grazie al talento e alla passione di Fulvio Marino, è possibile portare un pezzo di Venezia direttamente nella propria cucina, godendo di autenticità e tradizione in ogni morso.

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta cicchetti veneziani di Fulvio Marino – MediaTurkey