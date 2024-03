É sempre mezzogiorno | Ricetta fiori di zucca ripieni di baccalà di Gian Piero Fava – MediaTurkey

É mezzogiorno e Ricchebono, affiancato dal cuoco romano Gian Piero Fava, si prepara a realizzare i fiori di zucca ripieni di baccalà. Gli ingredienti necessari per questa prelibatezza includono fiori di zucca, baccalà, cipolle, alici, patate, capperi, peperoncino, aglio, panna, pecorino grattugiato, farina, uovo, acqua frizzante, amido di mais, timo, olio di semi di girasole, asparagi, guanciale, cipolla, aceto di lamponi e pane nero.

Il procedimento per preparare i fiori di zucca ripieni di baccalà è abbastanza semplice. In una padella, vengono soffritti le alici, il peperoncino, l’aglio, i capperi e la cipolla con olio, aggiungendo poi le patate a dadini e il baccalà con la panna. Dopo un quarto d’ora di cottura, il composto viene frullato e trasferito in una sacca da pasticcere. I fiori di zucca vengono puliti, farciti con la crema di baccalà e cotti in forno con olio e pecorino grattugiato oppure fritti. Una pastella di farina, uovo e acqua frizzante viene preparata per rivestire i fiori prima della frittura.

Come contorno per i fiori di zucca ripieni di baccalà, vengono proposti degli asparagi grigliati con olio, sale e timo, crostini di pane nero e cipolle rosse cotte nell’aceto di lamponi. Il piatto completo, arricchito da sapori e profumi, viene servito insieme agli asparagi, ai crostini e alle cipolle rosse.

Grazie alla creatività e maestria di Gian Piero Fava in cucina, il pranzo diventa un momento speciale. I fiori di zucca ripieni di baccalà portano un’esplosione di gusto e tradizione al mezzogiorno, deliziando i commensali con una combinazione unica di ingredienti e preparazioni. Se si desidera rivedere la preparazione di questo piatto, è possibile trovare il video della ricetta su RaiPlay.

In conclusione, l’arte culinaria di Fava trasforma un semplice pasto in un’esperienza gastronomica memorabile. I fiori di zucca ripieni di baccalà sono un’eccellente dimostrazione di come la passione per la cucina possa trasformare ingredienti comuni in piatti straordinari. Buon appetito!

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta fiori di zucca ripieni di baccalà di Gian Piero Fava – MediaTurkey