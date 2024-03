É sempre mezzogiorno | Ricetta minestrone alla ligure di Ivano Ricchebono – MediaTurkey

Il cuoco ligure Ivano Ricchebono ha conquistato il pubblico del mezzogiorno su Rai1 con la sua simpatia e le sue ricette golose, tra cui il delizioso minestrone alla ligure. Per preparare questo piatto tipico avrai bisogno di una serie di ingredienti freschi e genuini, come broccoletti, cipolla, sedano, fagioli bianchi, funghi secchi, pomodori, melanzana, patate, carote, zucca, zucchine, broccolo, spinaci, brodo vegetale, basilico, aglio, pinoli, formaggio grattugiato e pecorino. La preparazione del minestrone inizia rosolando cipolla e funghi secchi in olio caldo, per poi aggiungere le verdure a dadini e coprire con il brodo vegetale, lasciando cuocere per circa 45 minuti.

A fine cottura, una parte del minestrone viene passata con il passaverdure per renderlo più cremoso, mentre la pasta viene cotta a metà e finita di cuocere direttamente nel minestrone. Per completare il piatto, si prepara un pesto con aglio, pinoli, basilico, pecorino e parmigiano, da servire insieme al minestrone. Le video ricette di Ivano Ricchebono sono disponibili su RaiPlay per seguire passo passo la preparazione di questo e altri piatti del cuoco ligure.

Inizia la settimana con il buonumore e un pizzico di arroganza grazie a Ivano Ricchebono e alle sue ricette irresistibili. Il minestrone alla ligure è un piatto ricco di sapori e profumi della tradizione culinaria regionale, che conquisterà il palato di tutti i commensali. La combinazione di verdure fresche, legumi, pasta e un pesto ricco e aromatico rende questo piatto un capolavoro della cucina italiana.

Segui le indicazioni dettagliate di Ivano Ricchebono per preparare il minestrone alla ligure e deliziare amici e familiari con un piatto genuino e saporito. La semplicità degli ingredienti e la preparazione passo passo rendono questa ricetta alla portata di tutti, anche dei meno esperti in cucina. Approfitta delle video ricette disponibili su RaiPlay per imparare i segreti e i trucchi del cuoco ligure e portare in tavola piatti deliziosi e genuini.

Non perdere l’occasione di gustare il minestrone alla ligure di Ivano Ricchebono e lasciati conquistare dai sapori autentici e dalla creatività di questo talentuoso chef. Buon appetito!

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta minestrone alla ligure di Ivano Ricchebono – MediaTurkey