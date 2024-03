É sempre mezzogiorno | Ricetta penne con cavolo viola noci e formaggio di Barbara De Nigris – MediaTurkey

Barbara De Nigris, ospite della trasmissione televisiva “É sempre mezzogiorno”, ha condiviso una ricetta deliziosa e originale per preparare delle penne con cavolo viola, noci e formaggio. Questo piatto promette di essere una vera esplosione di sapori e colori, perfetto per sorprendere i vostri commensali con un tocco di creatività in cucina. Gli ingredienti necessari per realizzare questa ricetta includono penne, cavolo cappuccio viola, noci, limone, mela gold, cipolla, aglio e formaggio grattugiato.

Per iniziare la preparazione, è consigliato rosolare il cavolo viola affettato finemente in una padella con olio, cipolla grattugiata, sale, pepe e succo di limone. Aggiungete anche la mela grattugiata e cuocete fino a ottenere una consistenza morbida. Successivamente, trasferite il composto nel mixer e aggiungete le noci insieme al formaggio grattugiato, frullando il tutto fino a ottenere una crema omogenea. A parte, tagliate il formaggio primosale a dadini e mescolatelo in una ciotola con le noci tritate, pangrattato, scorza d’arancia grattugiata, olio, sale e pepe. Fate tostare il composto in padella per qualche minuto, mescolando di tanto in tanto.

Cuocete le penne in abbondante acqua salata, scolateli al dente e saltateli con la salsa di cavolo preparata in precedenza. Servite le penne condite con cavolo viola, noci e formaggio, guarnendo il piatto con i dadini di formaggio primosale. Questa combinazione di ingredienti e sapori promette di essere apprezzata da tutti per la sua originalità e bontà. Per visualizzare la preparazione della ricetta con Barbara De Nigris, è possibile trovare il video su RaiPlay. Buon appetito!

In conclusione, la ricetta delle penne con cavolo viola, noci e formaggio condivisa da Barbara De Nigris durante la trasmissione “É sempre mezzogiorno” rappresenta un’ottima scelta per preparare un piatto creativo e gustoso. La combinazione di ingredienti come il cavolo viola, le noci e il formaggio offre una varietà di sapori e consistenze che sicuramente sorprenderanno e delizieranno i palati dei commensali. Con una preparazione dettagliata e semplice, questo piatto può essere realizzato facilmente anche da chi non è un esperto in cucina. Grazie alla guida di Barbara De Nigris e al video disponibile su RaiPlay, sarà possibile seguire passo dopo passo la ricetta e ottenere un risultato davvero delizioso. Un’idea perfetta per una cena speciale o per stupire gli ospiti con un piatto originale e gustoso.

