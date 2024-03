É sempre mezzogiorno | Ricetta torta Susanna di Daniele Persegani – MediaTurkey

La settimana inizia nel migliore dei modi con una squisita ricetta proposta dal rinomato chef Daniele Persegani. Questa volta, ci delizia con la preparazione della torta Susanna, un dolce tipico di Parma che rappresenta un simbolo della pasticceria del Ducato. Caratterizzata da una cremosità avvolgente e un gusto irresistibile, questa torta conquista i palati di chiunque la assaggi.

Gli ingredienti necessari per realizzare questa prelibatezza includono per la frolla: farina 00, farina di nocciole, burro, zucchero a velo, uovo e vaniglia. Per la crema, invece, occorrono ricotta, zucchero a velo, tuorli d’uovo, amido di mais, vaniglia e rum per dolci. Infine, per la copertura si utilizzano cioccolato fondente, panna e scorza di arancia.

Il procedimento per preparare la torta Susanna inizia con la lavorazione del burro morbido insieme allo zucchero a velo, seguita dall’aggiunta della vaniglia, delle farine e dell’uovo per ottenere un impasto omogeneo. Dopo aver lasciato riposare la frolla in frigorifero per circa mezz’ora, si passa alla preparazione della crema mescolando la ricotta con gli altri ingredienti elencati. Una volta stesa la frolla nella tortiera, si versa la crema di ricotta e si cuoce in forno a 160°C per 45-50 minuti, fino a doratura.

Per la ganache, si fa sciogliere il cioccolato fondente nella panna bollente e si versa sulla torta ancora calda. Dopo aver lasciato raffreddare il dolce, si può decorare con la ganache montata e la scorza d’arancia. La torta Susanna di Daniele Persegani è una vera esplosione di sapori e consistenze che soddisferà tutti i gusti. Perfetta da gustare in compagnia di amici e parenti, questa torta sarà sicuramente un successo.

Se si desidera replicare la ricetta, è possibile trovare i video delle preparazioni di Persegani su RaiPlay. La cucina è un’arte e una passione che permette di portare un pezzetto di Parma direttamente sulla propria tavola. Buon appetito!

