É sempre mezzogiorno | Ricetta arancine di cous cous di Fabio Potenzano – MediaTurkey

Fabio Potenzano ci propone una nuova e gustosa reinterpretazione delle classiche arancine siciliane: le arancine di cous cous. Per preparare questa ricetta avremo bisogno di cous cous, zafferano, brodo vegetale, burro, formaggio grattugiato, sale, pepe, cipollotto, carciofi, piselli, carota, finocchietto, guanciale, besciamella, formaggio grattugiato, pomodorini datterino, ciliegino, piccadilly, aglio, acciuga, timo, olio extravergine di oliva, farina, acqua, pane grattugiato, agretti, spinacino fresco, e olio per friggere.

Per iniziare la preparazione, rosoliamo il cipollotto e il guanciale in un tegame, aggiungiamo carciofi, piselli, carota e lasciamo stufare. Una volta cotti, aggiungiamo formaggio grattugiato, besciamella e finocchietto. Nel frattempo, prepariamo il cous cous con brodo, zafferano, burro e formaggio. Prepariamo la pastella con farina e acqua, dividiamo il cous cous in 4 parti, allarghiamo una porzione, mettiamo il ripieno, richiudiamo formando un’arancina, passiamo nella pastella e nella panatura, e lasciamo riposare in frigorifero.

Cuociamo i pomodorini con aglio, olio, sale, timo e acciuga, passiamo con il passaverdure per ottenere la salsa. Infine, friggiamo le arancine in olio caldo e serviamo calde con spinacino fresco e agretti, accompagnate dalla salsa di pomodori arrostiti. Le arancine di cous cous di Fabio Potenzano sono un piatto che porta il sole e i profumi della Sicilia direttamente sulla vostra tavola. Buon appetito!

