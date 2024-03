É sempre mezzogiorno | Ricetta pane al vino di Fulvio Marino – MediaTurkey

Il profumo della terra e dell’antico si diffonde nel laboratorio di Fulvio Marino, rinomato panettiere piemontese, che oggi ci propone una ricetta speciale: il pane al vino. Gli ingredienti necessari per preparare questa prelibatezza sono la farina tipo 2, il lievito madre, l’acqua, il vino rosso e il sale. Il procedimento per realizzare il pane al vino è semplice ma richiede pazienza e cura. Si mescolano la farina, il vino e parte dell’acqua in una ciotola, lasciando l’impasto riposare per un’ora affinché lieviti e sviluppi i suoi profumi unici.

La proposta di Fulvio Marino è un’esperienza sensoriale che ci trasporta tra le vigne, regalandoci un sapore autentico e genuino. Il video della ricetta è disponibile su RaiPlay, dove è possibile scoprire tutti i segreti e i dettagli di questa preparazione. È importante ricordare che questo articolo non è il blog ufficiale delle trasmissioni, ma vuole essere un punto di riferimento per annotare ingredienti e procedimenti delle ricette più interessanti, utilizzando immagini tratte dai siti ufficiali dei programmi.

In conclusione, lasciatevi tentare e preparate anche voi il pane al vino di Fulvio Marino per un’esperienza culinaria unica e indimenticabile. Buon appetito!

