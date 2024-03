É sempre mezzogiorno | Ricetta pasta al forno di Daniele Persegani – MediaTurkey

Il programma televisivo “È sempre mezzogiorno” non si limita a presentare ricette gustose, ma offre anche momenti di intrattenimento e condivisione. In una delle puntate più recenti, è stata raccontata la storia dell’artista Paola Cortellesi da parte dell’amica e scrittrice Angela Frenda, con la presenza del cuoco Daniele Persegani, che ha preparato la pasta al forno preferita da Paola.

La ricetta della pasta al forno di Daniele Persegani prevede l’utilizzo di rigatoni, salsa di pomodoro, ricotta, macinato di manzo, formaggio grattugiato, uovo, cipolla, aglio, basilico, prezzemolo, pangrattato, latte, olio, sale e pepe. Il procedimento consiste nel preparare la salsa di pomodoro, creare le polpettine, sciogliere la ricotta con il latte, condire i rigatoni con il sugo e le polpettine, aggiungere la ricotta sopra e infornare il tutto fino a formare una crosticina dorata.

Questa ricetta è ideale per un pranzo o una cena in famiglia, per condividere momenti di gioia e convivialità. Se si desidera seguire la preparazione passo dopo passo, è possibile trovare i video delle ricette di “È sempre mezzogiorno” su RaiPlay.

Si ricorda che l’articolo in questione non rappresenta il sito ufficiale del programma, ma è semplicemente un taccuino in cui annotare le ricette più interessanti. Buon appetito!

