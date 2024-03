É sempre mezzogiorno | Ricetta torta glassata con confettura di albicocche di Natalia Cattelani – MediaTurkey

Nel cuore della settimana, il martedì diventa più dolce grazie alle irresistibili ricette di Natalia Cattelani, rinomata cuoca emiliana che ogni settimana ci conquista con le sue creazioni culinarie. In questa occasione, vogliamo presentarvi la sua squisita torta glassata con confettura di albicocche, un dolce casalingo che sicuramente vi farà venire l’acquolina in bocca.

Per preparare questa deliziosa torta avrete bisogno di alcuni ingredienti fondamentali, tra cui 350 g di farina 0, 120 g di zucchero, 180 g di burro, 300 g di confettura di albicocche, 1 uovo, 1 tuorlo, 1 cucchiaino di lievito per dolci, 2 albumi, 100 g di zucchero e altri 100 g di confettura di albicocche. Una combinazione perfetta di sapori e consistenze che renderanno questa torta un vero capolavoro da gustare in ogni occasione.

Il procedimento per realizzare questa prelibatezza inizia con la preparazione della frolla, nella quale dovrete lavorare il burro a pezzetti con la farina fino ad ottenere un composto sabbioso. Successivamente, aggiungete lo zucchero, il lievito per dolci e le uova, continuando a lavorare l’impasto fino ad ottenere una consistenza omogenea e compatta. Una volta raggiunto questo punto, avvolgete l’impasto nella pellicola e lasciate riposare in frigorifero per circa mezz’ora.

Dopo il riposo, stendete la frolla con l’aiuto di un mattarello e posizionatela all’interno di una tortiera precedentemente imburrata e rivestita con carta forno. Spalmate sulla base la confettura di albicocche e coprite con la restante frolla grattugiata con una grattugia a fori grossi, creando così uno strato uniforme e gustoso.

Per la copertura della torta, montate a neve gli albumi con lo zucchero e spalmate la meringa ottenuta sulla superficie della torta. Con l’ausilio di un conetto, disegnate sulla meringa una griglia utilizzando la confettura di albicocche, creando così un decoro elegante e invitante.

Infornate la torta a 180° per circa 40 minuti, fino a quando risulterà dorata e fragrante. Una volta pronta, la torta glassata con confettura di albicocche sarà pronta per essere gustata, regalando a chiunque la gioia di un dolce autentico e irresistibile, perfetto per ogni occasione e momento della giornata.

Non dimenticate di seguire le video ricette di Natalia Cattelani su RaiPlay, per scoprire sempre nuove e deliziose creazioni culinarie da condividere con familiari e amici. Grazie a Natalia e alle sue creazioni, ogni momento della giornata diventa speciale e ricco di sapori unici. Buon appetito e buona degustazione!

