É sempre mezzogiorno | Ricetta graffe di ricotta di Fulvio Marino – MediaTurkey

Le graffe di ricotta sono un dolce tipico siciliano preparato da Fulvio Marino per celebrare l’ospite Diletta Leotta nella puntata di “È sempre mezzogiorno”. Questo lievitato dolce è ricco di sapori e profumi che si diffondono nel forno di Fulvio. Gli ingredienti necessari per preparare le graffe di ricotta includono farina, lievito di birra, acqua, zucchero, burro, sale e latte per spennellare.

Per la preparazione, è necessario mescolare la farina con il lievito di birra e gran parte dell’acqua in una ciotola o in una planetaria. Aggiungere lo zucchero e il sale, quindi impastare per alcuni minuti. Aggiungere il burro morbido a pezzetti, lavorandolo fino a farlo assorbire completamente. Coprire l’impasto e lasciarlo lievitare per un’ora a temperatura ambiente.

Una volta lievitato, formare delle palline e friggerle in abbondante olio caldo fino a doratura. Scolarle su carta assorbente e spennellare con del latte. Le graffe di ricotta di Fulvio Marino sono ora pronte per essere gustate. La ricetta completa e i video delle altre preparazioni di “È sempre mezzogiorno” sono disponibili su RaiPlay.

È importante ricordare che le informazioni e le immagini riportate sono tratte dai siti ufficiali delle trasmissioni e che questo articolo è solo un taccuino per annotare le ricette più interessanti. Buon appetito!

