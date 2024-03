É sempre mezzogiorno | Ricetta ovanini di Antonella Clerici – MediaTurkey

Nella puntata di oggi di “È sempre mezzogiorno”, Antonella Clerici ha condiviso con i telespettatori una ricetta semplice e gustosa: gli ovanini. Questo piatto, realizzato con gli avanzi di pane, è perfetto per chiudere il pasto con una nota golosa e soddisfacente. Gli ingredienti necessari per preparare gli ovanini includono fette spesse di pane, burro, uova, prosciutto cotto affettato, fontina grattugiata, cheddar e sale.

Il procedimento per la preparazione degli ovanini è altrettanto semplice e veloce. Si inizia eliminando la mollica dalle fette di pane, creando degli anelli con la sola crosta. Successivamente, in una padella, si fa sciogliere del burro e si rosolano le fette di pane insieme alla mollica scavata. All’interno della crosta del pane, si rompe un uovo, si aggiunge un pizzico di sale e si dispongono il prosciutto cotto, la fontina grattugiata e una fettina di cheddar. Si copre il tutto con la mollica scavata e si lascia cuocere finché l’uovo si solidifica e i formaggi si fondono. Gli ovanini vengono serviti caldi e filanti, pronti per essere gustati.

Per chi volesse visualizzare la ricetta in dettaglio, è possibile trovare il video della preparazione degli ovanini di Antonella Clerici su RaiPlay. È importante ricordare che le informazioni e le immagini riportate sono tratte dai canali ufficiali della trasmissione, quindi è consigliabile non copiarne o plagiarne il contenuto. Buon appetito a tutti i cuochi in erba che vorranno cimentarsi nella realizzazione di questo piatto delizioso!

In conclusione, la ricetta degli ovanini proposta da Antonella Clerici durante la puntata di “È sempre mezzogiorno” è un’opzione appetitosa e creativa per utilizzare gli avanzi di pane in modo originale e gustoso. Con pochi ingredienti e semplici passaggi, è possibile preparare un piatto che conquisterà il palato di chiunque lo assaggi. Grazie alla spiegazione dettagliata fornita dalla conduttrice televisiva, anche chi non è un esperto in cucina potrà realizzare gli ovanini con successo. Un’idea da tenere presente per arricchire il proprio repertorio culinario e sorprendere gli ospiti con un piatto originale e saporito.

