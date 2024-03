É sempre mezzogiorno | Ricetta pollo fritto in agrodolce di Francesca Marsetti – MediaTurkey

Francesca Marsetti ha deciso di preparare il pollo fritto in agrodolce per Alfio, il protagonista di oggi. Questo piatto è uno dei più golosi della gastronomia internazionale e si può trovare in mille varianti diverse, ma tutte ugualmente gustose. Gli ingredienti necessari includono pollo, salsa di soia, succo di arancia, fecola di patate, aglio, zenzero, olio per friggere, spaghetti di riso, zucchine, carota, acqua, aceto di riso, zucchero di canna, amido di mais, peperoncino, sale e aceto balsamico.

Il procedimento per preparare questo delizioso piatto è abbastanza semplice. Bisogna far rinvenire gli spaghetti di riso nell’acqua bollente e poi rosolare le verdure tagliate a strisce in una padella con un filo d’olio. Successivamente, si aggiungono gli spaghetti di riso e la salsa di soia e si saltano brevemente. In una ciotola, si mescola lo zenzero grattugiato, il succo d’arancia, la salsa di soia e si aggiunge il pollo tagliato a dadini, lasciando marinare per almeno un’ora in frigorifero.

Dopo aver scolato il pollo, si passa nella fecola di patate e si frigge in olio caldo fino a doratura. Per la salsa agrodolce, si mettono in un pentolino l’acqua, l’aceto, lo zucchero di canna, l’amido di mais e il peperoncino, portando il tutto a bollore e lasciando raffreddare. Infine, si scola il pollo fritto e si saltano in padella con la salsa agrodolce per pochi secondi. Il piatto è pronto per essere servito insieme agli spaghetti di riso e un filo di aceto balsamico per dare un tocco in più alla presentazione.

Questa ricetta è sicuramente un successo e farà felice chiunque la assaggi. Se si desidera vedere il video della preparazione, è possibile trovarlo su RaiPlay. È importante ricordare che questo non è il blog/sito ufficiale delle trasmissioni di cui trascrivo le ricette, ma vuole essere solo un ‘taccuino’ su cui appuntare ingredienti e procedimenti delle ricette più interessanti. Le immagini delle ricette sono tratte dai siti ufficiali dei programmi. Buon appetito!

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta pollo fritto in agrodolce di Francesca Marsetti – MediaTurkey