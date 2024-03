É sempre mezzogiorno | Ricetta tagliatelle verdi e frittatina di alici di Mauro e Mattia Improta – MediaTurkey

Nel racconto culinario di Mauro e Mattia Improta, padre e figlio uniti dalla passione per la buona tavola e il fresco pescato del Tirreno, ci immergiamo in un’atmosfera sempre mezzogiorno, quando la cucina diventa il loro regno. In questa giornata in particolare, i due talentuosi cuochi campani ci deliziano con una ricetta che unisce sapori autentici e ingredienti di qualità: tagliatelle verdi e frittatina di alici.

La preparazione delle tagliatelle verdi inizia frullando gli spinaci lessi con un uovo, per poi lavorare la farina e la semola con questo composto fino a ottenere un panetto omogeneo. Dopo aver lasciato riposare l’impasto, si stende la sfoglia e si tagliano le tagliatelle, che vengono poi cotte in acqua bollente e salata per pochi minuti. Nel frattempo, si prepara il condimento con broccoli sbollentati e un soffritto di aglio, olio e peperoncino. Si aggiungono i pomodori secchi, il broccolo a dadini, le alici fresche sfilettate e si condisce il tutto con succo di limone e arancia. Le tagliatelle vengono unite al condimento e servite con anacardi tritati, per un piatto che esprime tutta la tradizione e creatività dei cuochi.

Passando alla frittatina di alici, le alici sfilettate vengono disposte su una padella unta d’olio, sovrapponendole leggermente. Si aggiungono fiori di zucca, pane raffermo sbriciolato, scamorza a fette e mollica, coprendo il tutto con un altro strato di alici. Si cuoce fino a quando le alici cambiano colore e si serve la frittatina con una spolverata di limone, accompagnata da misticanza e germogli rossi. Un piatto ricco di sapori e consistenze, che porta in tavola l’autenticità della cucina campana.

Le ricette proposte da Mauro e Mattia Improta sono un mix di tradizione e creatività, che permettono di gustare i sapori genuini della cucina campana. Seguendo i loro consigli e utilizzando ingredienti di qualità, è possibile preparare piatti che conquisteranno il palato di tutta la famiglia. Un invito al buon appetito e alla convivialità, che si traduce in un’esperienza culinaria unica e indimenticabile.

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta tagliatelle verdi e frittatina di alici di Mauro e Mattia Improta – MediaTurkey