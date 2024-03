“É sempre mezzogiorno”: torta paesana di Daniele Persegani – MediaTurkey

La torta paesana di Daniele Persegani è una ricetta che unisce tutti i sapori dell’orto in una deliziosa torta salata. Lo chef ha condiviso questa preparazione durante la trasmissione televisiva “È sempre mezzogiorno”, e ora possiamo svelare tutti i segreti per replicarla a casa nostra.

Gli ingredienti necessari per la torta paesana includono pasta brisè, latte, farina, burro, peperone rosso, zucchina, carote, cipolla rossa, piselli, sedano, gruyere, emmenthal, tuorli d’uovo, olio, sale e pepe. Il procedimento per realizzare questa torta è abbastanza semplice: si inizia preparando la besciamella fondendo il burro in un pentolino, aggiungendo la farina e mescolando fino a ottenere un roux, poi si aggiunge il latte, il sale, il pepe, la noce moscata, i formaggi a pezzettini e i tuorli d’uovo.

Successivamente si tagliano le verdure a dadini e si rosolano in padella con un filo d’olio, aggiungendo i piselli sbollentati. Le verdure vengono poi mescolate con la besciamella e si foderà una tortiera con la pasta brisèe, facendo una cottura in bianco. Si versa il ripieno di verdure e besciamella nella tortiera e si copre con un altro disco di brisèe, bucherellando e infornando a 180°C per 50 minuti.

Una volta pronta, la torta paesana sarà pronta per essere gustata in tutta la sua bontà. Basterà mettersi ai fornelli e deliziare amici e familiari con questa prelibatezza. Se si desidera seguire passo dopo passo la preparazione, è possibile trovare il video della ricetta su RaiPlay. Buon appetito!

In conclusione, la torta paesana di Daniele Persegani è una ricetta che soddisferà tutti i palati, grazie alla sua combinazione di sapori freschi e genuini dell’orto. Con ingredienti semplici e un procedimento chiaro, è possibile preparare in casa questa gustosa torta salata che sicuramente conquisterà chiunque la assaggi. Non resta che mettersi ai fornelli e deliziare i propri cari con questa prelibatezza culinaria.

