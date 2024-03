Uova scadute: ecc cosa succede se le mangiamo – MediaTurkey

Le uova sono un alimento molto versatile che può essere utilizzato per preparare una varietà di piatti, dalle cene veloci alle colazioni proteiche fino ai dolci più raffinati. Tuttavia, è importante assicurarsi che le uova siano fresche prima di utilizzarle. Gli esperti consigliano di conservarle in frigorifero e di non rimuovere l’imballaggio originale, dove sono riportate la data di deposizione e la data di scadenza.

Se si dovesse consumare un uovo scaduto, potrebbero verificarsi problemi gastrointestinali e in casi gravi anche sepsi da salmonella. È quindi fondamentale rispettare rigorosamente le date di scadenza riportate sull’imballaggio. Tuttavia, se per qualche motivo si dovesse perdere questa indicazione, esistono dei metodi casalinghi per verificare la freschezza dell’uovo.

Con il passare del tempo, il liquido all’interno del guscio comincia a evaporare e l’aria entra nell’uovo, aumentando il volume dell’aria interna. Questo processo può essere utilizzato per verificare la freschezza dell’uovo. Tuttavia, è sconsigliato consumare uova scadute, soprattutto se sono passate più di 15 giorni dalla data di scadenza indicata sull’imballaggio.

Le uova acquistate direttamente dagli allevatori di solito hanno una data di scadenza entro due settimane dalla deposizione. Se si è incerti sulla freschezza delle uova in casa, è possibile utilizzare dei trucchi casalinghi per verificarne la qualità. In caso di dubbi, è preferibile non consumare le uova e utilizzarle per altri scopi non alimentari.

È importante ricordare che consumare uova scadute può rappresentare un rischio per la salute, poiché le uova possono essere deposte fino a 4 settimane prima della data di scadenza indicata sull’imballaggio. Pertanto, è sempre consigliabile rispettare le date di scadenza e non consumare alimenti scaduti.

