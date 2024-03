É sempre mezzogiorno | Ricetta polenta primavera di gemelli Billi – MediaTurkey

Nella puntata odierna di “É sempre mezzogiorno”, i gemelli Billi hanno proposto una ricetta innovativa e fresca: la polenta primavera. Questo piatto tipicamente invernale è stato reinventato dai due ristoratori piemontesi per adattarlo alla stagione primaverile. Gli ingredienti necessari per preparare la polenta primavera includono farina di mais, formaggio grattugiato, formaggio latteria, pasta fillo, acqua, zucchine, carote, lattuga, cipolla, sedano, olio, ceci cotti, succo di limone, tahina, aglio, olio extravergine d’oliva, yogurt greco, limone, senape, erba cipollina, paprika dolce e prezzemolo.

Il procedimento per realizzare la polenta primavera prevede diverse fasi. Innanzitutto, si prepara la polenta seguendo le istruzioni sulla confezione e mantecandola con i formaggi grattugiato e latteria. Una volta pronta, si versa la polenta su una teglia e si lascia raffreddare completamente prima di tagliarla a listarelle. Successivamente, si prepara l’hummus frullando i ceci cotti, tahina, succo di limone, aglio e olio extravergine d’oliva fino a ottenere una consistenza cremosa.

In parallelo, si tagliano finemente sedano, carote, cipolle e zucchine e si rosolano in padella con un filo d’olio. Si aggiunge anche la lattuga affettata e si fa stufare leggermente il tutto. Per la salsa, si mescola lo yogurt greco con succo di limone, aglio tritato, senape, erba cipollina, paprika dolce e prezzemolo. Successivamente, si taglia la pasta fillo a quadratoni, si spennellano con olio extravergine d’oliva e si sovrappongono a due a due. Al centro di ogni quadrato si spalma un po’ di hummus, una listarella di polenta e le verdure spadellate, chiudendo infine la pasta a triangolo. Il tutto viene infornato a 200°C per 10 minuti.

La polenta primavera dei gemelli Billi è un piatto gustoso e originale, perfetto per una cena leggera e ricca di sapori. I video delle ricette proposte in “É sempre mezzogiorno” sono disponibili su RaiPlay, offrendo la possibilità di scoprire altre prelibatezze culinarie preparate dai rinomati chef. Buon appetito!

