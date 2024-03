É sempre mezzogiorno | Ricetta tajine di pollo di Fabrizio Nonis – MediaTurkey

Il noto chef Fabrizio Nonis fa ritorno alle cucine del mezzogiorno per presentare la sua ultima creazione culinaria: il tajine di pollo. Mentre Alfio si prepara a festeggiare l’8 marzo, Fabrizio si impegna nella preparazione di un piatto tradizionale e ricco di gusto. Gli ingredienti necessari per questa deliziosa ricetta includono cosce di pollo, limoni, olive verdi, prugne disidratate, cipolle, sedano, carote, prezzemolo, menta, timo, spezie varie, olio, sale e pepe.

Per la preparazione del tajine di pollo, si inizia mettendo la tajine sul fuoco e aggiungendo un trito di sedano, carota e cipolla con un filo d’olio. Successivamente vengono aggiunte le prugne secche, il pollo a pezzi, le spezie marocchine, le olive denocciolate e i limoni a spicchi. Dopo aver coperto la tajine, si lascia cuocere per circa 50 minuti, aggiungendo acqua se necessario. È consigliabile non aprire spesso la pentola durante la cottura per garantire un risultato profumato e gustoso, perfetto da condividere in compagnia.

Per visualizzare la ricetta completa e il video della preparazione, è possibile visitare il sito ufficiale di “É sempre mezzogiorno” su RaiPlay. Questo riassunto fornisce solo un’anteprima della ricetta presentata in trasmissione, quindi si consiglia di consultare la fonte originale per ulteriori dettagli. Il tajine di pollo proposto da Fabrizio Nonis rappresenta un’armoniosa combinazione di tradizione e creatività, ideale per una cena speciale o un pranzo raffinato. Buon appetito!

