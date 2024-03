É sempre mezzogiorno | Ricetta torta mimosa di Sal De Riso – MediaTurkey

Nell’episodio odierno del programma televisivo “È sempre mezzogiorno”, il rinomato pasticcere Sal De Riso ha deliziato il pubblico con la preparazione di una squisita torta mimosa in onore della mamma di Sara, Chiara, tornata da un viaggio di formazione negli Stati Uniti. Questo dolce è stato descritto come l’ideale per celebrare l’arrivo della primavera e per portare un tocco di dolcezza nella vita di chiunque ne assaggi un pezzetto.

Per realizzare la torta mimosa di Sal De Riso, sono necessari diversi ingredienti tra cui pan di Spagna, bagna alla vaniglia e maraschino, crema pasticcera, panna, zucchero, ananas, amido di riso, liquore al maraschino, fragole, succo di limone, zucchero a velo e fiore di zucchero. Il procedimento per la preparazione di questo dolce inizia con la preparazione delle fragole, che vengono mescolate con zucchero, succo e scorza di limone, vaniglia e maraschino e lasciate macerare in frigorifero per un’ora. Successivamente, l’ananas viene tagliato a dadini e rosolato in padella con un po’ d’olio, sfumando con il maraschino e aggiungendo lo zucchero miscelato con l’amido e i semi di vaniglia. Una volta cotto, l’ananas viene lasciato raffreddare.

Per la crema diplomatica, la crema pasticcera fredda viene mescolata con panna montata e zuccherata. In una tortiera da 18 cm, si alternano strati di pan di Spagna inzuppato nella bagna al maraschino, crema diplomatica, fragole marinate, ananas e pan di Spagna inzuppato, fino a creare un dolce stratificato. Dopo essere stata congelata, la torta viene sformata e ricoperta con uno strato generoso di crema, decorando con zucchero a velo, fiore di zucchero e altri decori a piacere.

La torta mimosa di Sal De Riso è stata descritta come un autentico capolavoro della pasticceria, ideale per occasioni speciali e per deliziare il palato di tutti gli ospiti. Grazie alla sua preparazione dettagliata e alla cura dei dettagli, ogni fetta di questa torta promette di regalare un’esplosione di sapori e profumi che conquisterà chiunque abbia il piacere di assaggiarla. Per coloro che desiderano rivivere la preparazione di questo dolce, è possibile trovare il video della ricetta su RaiPlay.

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta torta mimosa di Sal De Riso – MediaTurkey