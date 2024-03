I migliori indumenti freschi da indossare in estate

Rispetto all’inverno, l’abbigliamento in estate è molto più difficile da realizzare, soprattutto a causa delle alte temperature che comportano una complessità maggiore nella scelta di indumenti che dovranno essere indossati giorno per giorno. Se in inverno è possibile realizzare il cosiddetto abbigliamento “a cipolla”, che prevede di vestirsi a strati con diversi capi da indossare l’uno sull’altro, diversamente in estate è necessario ricercare quella giusta freschezza che può essere fornita soltanto da materiali specifici, evitando sia colori scuri che tendono a trattenere il calore e i raggi del sole, sia materiali sintetici che possono aumentare la sensazione di afa e di sudorazione del corpo. Sulla base di questo preambolo, vale la pena indicare quali siano alcuni dei principali capi di abbigliamento da indossare in estate.

Camicia di lino

È il capo di abbigliamento estivo per eccellenza, ormai sdoganato anche nel mercato della moda e da tutte quelle tendenze – anche social – che si sono sviluppate negli ultimi anni. Gli stili che prediligono la camicia di lino sono numerosi, con degli imperativi dal punto di vista estetico che spesso sono molto stringenti: secondo numerosi addetti ai lavori è da preferire sempre una camicia a maniche lunghe che vanno arrotolate verso il gomito, più che una camicia a maniche corte che è più difficile da associare ad un paio di jeans o di pantaloni.

Altra indicazione è relativa alle colorazioni, che possono essere varie e che richiamano sicuramente un’idea prettamente stilistica. Certo è che, pur spopolando le cosiddette camicie hawaiane, queste possano non essere il massimo in termini di estetica, ma in ogni caso costituiscono l’esempio netto di un abbigliamento estivo e da spiaggia. Il colore da preferire è sempre il bianco, atto a schermare i raggi del sole e a lasciare più freschi.

Polo

Rispetto ad altri capi di abbigliamento, le polo sono molto più selettive e adatte soltanto ad un certo modo di vestire. Per questo motivo, non tutti le amano, ma sono caratteristiche soltanto di alcuni gusti di abbigliamento; certo è che una polo è sicuramente consigliata per chi vuole ottenere un indumento fresco da indossare durante l’estate, anche grazie ad un’idea complessiva di stile che può essere molto valida e che, grazie ad una polo, permette di creare dei look vari e molto versatili. La scelta di colori, tessuti e marche non può che dipendere dalle specifiche inclinazioni di una persona ma, se si vuole acquistare una buona polo uomo maniche corte, vogliamo consigliare la piattaforma di Wordans per finalizzare il proprio acquisto. Trattasi di una realtà di e-commerce molto valida sul web, che permette di ottenere capi di abbigliamento adatti ad ogni stile e modo di vestire.

Bermuda

Il fresco e il benessere che ne deriva dovranno essere oggetto non soltanto di maglie, ma anche dei pantaloni che sono maggiormente adatti ai mesi estivi e per cui non bisogna certamente lesinare in termini di acquisto. In generale, è importante ragionare a proposito della qualità e del materiale del paio di pantaloni che si usano: spesso, infatti, i jeans possono essere molto fastidiosi da sopportare – soprattutto se skinny – poiché non lasciano ben traspirante la gamba, aumentando il senso di calore complessivo. Una buona soluzione è quella dei bermuda, non soltanto perché si tratta di pantaloncini corti, ma anche perché restituiscono grande freschezza e non sono certamente da meno in termini di stile.

Si conclude con la regina dei capi di abbigliamento estivi e freschi da acquistare: la T-Shirt. Poche presentazioni e moine da realizzare a tal proposito, ma si vuole lasciare un consiglio; per evitare calore eccessivo, accanto ai colori precedentemente citati si consiglia di servirsi di maglie semplici, senza stampe che potrebbero “attaccarsi” alla pelle o accumulare calore.