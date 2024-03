É sempre mezzogiorno | Ricetta cheesecake mimosa salata di zia Cri – MediaTurkey

Nel giorno dedicato alle donne, zia Cri ha preparato una deliziosa cheesecake mimosa salata per celebrare l’occasione in modo speciale. La ricetta è perfetta per un pranzo particolare o per un buffet festoso. Gli ingredienti necessari includono taralli, mandorle, burro, asparagi, panna, ricotta, formaggio spalmabile, gelatina, sale, pepe, uova sode, tuorli sodi e mandorle a lamelle.

Per preparare questa squisita cheesecake, bisogna frullare i taralli e le mandorle, aggiungere il burro fuso e mescolare bene il tutto. Il composto va poi trasferito nella base di una tortiera e compattato con un cucchiaio, per poi essere messo in frigorifero per 10 minuti. Per la crema, è necessario mescolare la ricotta, il formaggio spalmabile e la panna, sciogliere la gelatina in un po’ di panna e aggiungerla alla crema. È importante aggiustare di sale e pepe e aggiungere gli asparagi lessati e tagliati a pezzetti.

Una volta pronta, la crema va versata sulla base e livellata bene, per poi essere messa in frigorifero per qualche ora. La cheesecake può essere decorata con punte degli asparagi, uova sode e tuorli sbriciolati, per un tocco finale elegante e gustoso. Questa cheesecake mimosa salata è un piatto raffinato e delizioso, ideale per celebrare le donne e deliziare gli ospiti. Seguendo passo dopo passo la ricetta di zia Cri, è possibile preparare un piatto unico e originale che sicuramente conquisterà i palati di chiunque. Buon appetito!

