É sempre mezzogiorno | Ricetta cuscinetti dolci di Natalia Cattelani – MediaTurkey

Natalia Cattelani, una pasticcera casalinga emiliana, è stata ospite di una puntata speciale del programma “É sempre mezzogiorno” interamente dedicata alle donne. Durante la sua partecipazione, ha condiviso una ricetta speciale, ovvero i deliziosi cuscinetti dolci. Gli ingredienti necessari per preparare questa prelibatezza includono farina 0 e farina manitoba, latte, uova, zucchero, burro, lievito di birra secco, fiocchi di patate, uvetta, acqua, rum, scorza di arancia e limone, e vaniglia.

Per realizzare i cuscinetti dolci di Natalia Cattelani, è necessario iniziare reidratando il preparato per purè in acqua calda e lasciarlo intiepidire. Successivamente, si procede mescolando le farine, il lievito di birra secco, il latte e le uova in una ciotola. Si aggiunge il purè, gli aromi, lo zucchero, si impasta bene e si lascia riposare per 10 minuti. Dopo di che, si aggiunge il burro a pezzetti, l’uvetta e si impasta fino ad ottenere un composto omogeneo. Il composto va coperto e lasciato lievitare fino al raddoppio a temperatura ambiente.

Se si desidera visualizzare la ricetta completa dei cuscinetti dolci di Natalia Cattelani, si può trovare il video su RaiPlay. È importante ricordare che questo articolo ha solo uno scopo informativo e non rappresenta il sito ufficiale delle trasmissioni televisive. Buon appetito con i deliziosi cuscinetti dolci di Natalia Cattelani!

