Cosa succede se mangiamo tante carote? Ecco la risposta – MediaTurkey

Le carote sono un alimento molto diffuso nella cucina italiana e possono essere gustate crude o cotte in molti modi diversi. Oltre al loro ottimo sapore, le carote sono ricche di beta-carotene, vitamina A e possiedono proprietà antiossidanti, antitumorali e benefiche per gli occhi e la pelle. Gli esperti suggeriscono che le carote abbiano anche capacità di regolare le funzioni intestinali, diuretiche e purificatrici, utili per la colite e i problemi al fegato. Mangiarne molte può ridurre la quantità di vitamina C, ma fornisce una fonte di carboidrati e macronutrienti che aumentano l’energia. Le carote sono anche utili in una dieta dimagrante grazie alle fibre solubili e insolubili che riducono la fame nervosa.

Le carote crude possono essere consumate in diversi modi, come nel pinzimonio o nell’insalata mista, e sono adatte anche per la colazione. Possono essere preparate come succo o frullato, accompagnate da tè verde, fette biscottate con miele o yogurt ai cereali. Grazie alle loro molteplici proprietà benefiche, sarebbe consigliabile includere le carote nella nostra dieta in modo regolare.

