Giusina in cucina | Ricetta frollini del cuore di Giusina Battaglia – MediaTurkey

Nella serie televisiva “Giusina in cucina”, la giornalista e appassionata di cucina Giusina Battaglia ha condiviso la sua ricetta dei frollini del cuore, un dolce irresistibile che unisce la tradizione siciliana alla creatività culinaria. Gli ingredienti necessari per preparare questa prelibatezza sono la farina 00, il cacao amaro, il burro, lo zucchero semolato, la scorza di limone, tuorli d’uovo, un uovo intero, il lievito per dolci, la crema al pistacchio o alle nocciole e granella di pistacchi.

Il procedimento per realizzare i frollini del cuore è piuttosto semplice e alla portata di tutti. Si inizia mescolando la farina, il cacao, lo zucchero, il lievito e il burro tagliato a pezzetti fino ad ottenere una consistenza simile a una sabbia fine. Successivamente si aggiungono la scorza di limone grattugiata, i tuorli d’uovo e l’uovo intero, continuando a lavorare l’impasto fino a renderlo omogeneo. Si forma un panetto con l’impasto e lo si lascia riposare in frigorifero per almeno mezz’ora. Poi si creano delle palline lisce e si schiacciano leggermente su una teglia, per poi disegnare un cuore sulla superficie con il dito. Dopo la cottura in forno, si riempiono i frollini con la crema prescelta e si decorano con la granella di pistacchi.

I frollini del cuore di Giusina Battaglia sono pronti per essere gustati e condivisi con amici e familiari. Questo dolce unisce la tradizione culinaria siciliana alla passione e alla creatività di Giusina, che ha reso la cucina un vero e proprio arte. Per scoprire altre ricette deliziose, è possibile consultare il suo nuovo libro e il suo sito web, che sono ricchi di idee culinarie per tutti i gusti.

In conclusione, i frollini del cuore di Giusina Battaglia rappresentano un’ottima scelta per chi desidera deliziare il palato con un dolce raffinato e dal gusto irresistibile. La combinazione di ingredienti di qualità e la cura nella preparazione rendono questa ricetta un must per gli amanti della cucina siciliana e per coloro che apprezzano la semplicità e l’originalità in tavola. Buon appetito!

