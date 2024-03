Le barbabietole sono buone per la salute? Ecco cosa dicono gli esperti – MediaTurkey

La barbabietola rossa è un tubero molto apprezzato, disponibile fresco durante l’autunno o precotto nei supermercati. Grazie alle betalaine, che conferiscono il caratteristico colore rosso-violaceo, questo alimento offre proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, favorendo la salute degli occhi e del cuore.

Gli esperti confermano che la barbabietola è ricca di sali minerali, vitamine e oligoelementi, risultando particolarmente utile contro la stanchezza, l’appetito scarso e l’anemia. Grazie alla presenza di microelementi, è in grado di rivitalizzare i globuli rossi e riequilibrare i livelli di ferro nel sangue. Si consiglia di consumarla cruda, tagliata a pezzetti o grattugiata nell’insalata con olio e limone, per favorire l’assorbimento del ferro. In alternativa, può essere cotta in vari modi, come lessata, saltata in padella o cotta al forno o al microonde.

Appartenente alla famiglia delle Chenopodiacee, la barbabietola rossa è ricca di betaina, un pigmento utilizzato come colorante naturale nell’industria alimentare e tessile. Il suo alto contenuto di potassio regola la pressione arteriosa e supporta il sistema nervoso. Inoltre, è una fonte di vitamine essenziali come la C, che potenzia il sistema immunitario, e le vitamine del gruppo B, tra cui l’acido folico, fondamentale soprattutto durante la gravidanza e per chi soffre di anemia. Grazie al ferro presente, la barbabietola è consigliata anche per contrastare la perdita di appetito.

Il succo di barbabietola rossa è particolarmente noto per le sue proprietà antinfiammatorie e protettive, dovute agli antiossidanti betalaine come betacianine e betaxantine. Questi pigmenti conferiscono alla barbabietola il suo caratteristico colore rosso e contribuiscono al suo potere benefico per la salute.

