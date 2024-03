É sempre mezzogiorno | Ricetta pad thai di gamberi di Francesca Marsetti – MediaTurkey

Francesca Marsetti ci propone una deliziosa ricetta per il pranzo: il pad thai di gamberi, un piatto tailandese che unisce gusto e leggerezza, perfetto per iniziare la settimana con il piede giusto. Gli ingredienti necessari per preparare questa prelibatezza includono gamberi, noodles di riso, salsa di pesce, succo di tamarindo, zucchero di canna, arachidi, pasta di curry, uova, cipollotto, scalogno, aglio, galanga, lemon grass, peperoncino, olio di semi di girasole, germogli di soia e coriandolo.

Per preparare il pad thai, è necessario iniziare mettendo i noodles in una ciotola e coprendoli con acqua bollente per farli rinvenire. Nel frattempo, si possono tostare le arachidi in una padella senza aggiungere olio. In una ciotola a parte, è importante sbattere le uova con pasta di tamarindo, salsa di pesce, zucchero di canna, aglio, scalogno e peperoncino tritati finemente.

Successivamente, in una padella wok, si può scaldare un filo d’olio di semi e soffriggere il cipollotto e il lemon grass. Aggiungendo il galanga fresco tritato e il curry, si possono unire i gamberi puliti e saltare il tutto a fiamma vivace. Dopo aver scolato i noodles, è importante aggiungerli alla padella con i gamberi e versare le uova sbattute con i condimenti, mescolando fino a far addensare il tutto. Infine, è possibile aggiungere le arachidi tostate, i germogli di soia e servire il pad thai con coriandolo fresco e fette di lime.

Questa ricetta promette di deliziare il palato con sapori esotici e profumi avvolgenti, regalando un momento di piacere e soddisfazione. Il video completo della preparazione è disponibile su RaiPlay, per seguire passo dopo passo la magia di Francesca Marsetti in cucina. Iniziate la vostra settimana con il giusto equilibrio tra gusto e salute, preparando il pad thai di gamberi di Francesca Marsetti. Buon appetito!

