É sempre mezzogiorno | Ricetta raviole alle ciliegie di Daniele Persegani – MediaTurkey

Daniele Persegani, un rinomato cuoco emiliano, ci sorprende oggi con una ricetta speciale: le raviole alle ciliegie. Con la sua maestria in cucina, Persegani sa come deliziare il palato dei suoi ospiti con piatti ricchi di sapori e golosità. La preparazione di queste raviole richiede ingredienti come farina, fecola, burro, zucchero, uova, lievito per dolci, vaniglia, limone, confettura di ciliegie, maraschino, biscotti al cacao, cioccolato fondente, liquore alchermes e zucchero.

Il procedimento per preparare le raviole alle ciliegie è abbastanza semplice ma richiede pazienza e attenzione. Si inizia con la preparazione della frolla, lavorando il burro morbido con lo zucchero e aggiungendo gli altri ingredienti prima di far riposare l’impasto in frigorifero. Per il ripieno, i biscotti al cacao vengono frullati e mescolati con la confettura di ciliegie, il cioccolato fondente e il maraschino. Una volta stesa la frolla, si distribuisce il ripieno a mucchietti e si procede a chiudere le raviole. Dopo la cottura, si prepara uno sciroppo con acqua, zucchero e alchermes per inzuppare le raviole appena sfornate.

Il risultato finale sono delle raviole alle ciliegie deliziose, ideali da gustare come dessert o merenda. Grazie alle creazioni originali e gustose di Daniele Persegani, il momento del pranzo o della cena diventa un vero e proprio festa per il palato. Per chi desidera provare a replicare questa ricetta, è possibile seguire passo dopo passo le istruzioni di Persegani guardando i video di “É sempre mezzogiorno” su RaiPlay. Un invito a un buon appetito per chiunque si cimenti in questa preparazione culinaria.

