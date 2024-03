É sempre mezzogiorno | Ricetta cavatelli con cozze zucchine e fiori di zucca di Antonella Ricci – MediaTurkey

Antonella Ricci, nota come l’ambasciatrice della cucina pugliese, ha recentemente presentato una ricetta tipica del Salento durante una puntata di “È sempre mezzogiorno”. Il piatto in questione sono i cavatelli con cozze, zucchine e fiori di zucca, un vero e proprio omaggio alle tradizioni culinarie della regione.

Gli ingredienti necessari per preparare questa prelibatezza sono facilmente reperibili e includono cavatelli, cozze, aglio, prezzemolo, zucchine, fiori di zucca, pomodorini gialli, aglio nero, zucchero, timo, formaggio grattugiato, olio, sale e pepe. La preparazione inizia aprendo le cozze in padella con aglio, prezzemolo, un po’ di liquido e il coperchio, per poi sgusciarle e metterle da parte. Nel frattempo, i pomodorini vengono conditi con zucchero, sale, timo e aglio, e cotti in forno per un sapore intenso.

In una padella a parte, le zucchine vengono rosolate con aglio e olio, per poi unirsi alle cozze sgusciate e ai cavatelli al dente. L’aggiunta dei fiori di zucca, del prezzemolo tritato e dei pomodorini confit completa il piatto, che può essere ulteriormente arricchito con formaggio grattugiato a piacere. La combinazione di tutti questi ingredienti crea un mix di sapori mediterranei che esaltano la tradizione culinaria del Salento.

Per chi fosse interessato a replicare la ricetta di Antonella Ricci passo dopo passo, è possibile trovare il video completo della preparazione su RaiPlay. È importante ricordare che la fonte originale di questa deliziosa ricetta è il sito ufficiale del programma televisivo “È sempre mezzogiorno”, e che qualsiasi riproduzione dei contenuti deve avvenire nel rispetto delle norme sul copyright.

