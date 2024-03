É sempre mezzogiorno | Ricetta kedgeree di Daniele Persegani – MediaTurkey

Il martedì è un giorno perfetto per prendersi una pausa e godersi un momento di relax con un’amica, magari condividendo una buona ricetta. È esattamente ciò che hanno fatto Antonella e Angela Frenda, mentre ripercorrevano la storia straordinaria della chef inglese di origini indiane, Asma Khan, insieme a Daniele Persegani. In onore della loro collega britannica, Daniele ha preparato una deliziosa ricetta di kedgeree, un piatto che unisce sapori indiani e inglesi in un connubio unico e gustoso.

Gli ingredienti necessari per preparare questo piatto sono: 250 g di riso basmati, 450 g di filetto di baccalà, 1 litro di latte, 2 foglie di alloro, 200 g di piselli, 1 cipolla, 50 g di burro, 1 cucchiaio di curry, 1 cucchiaino di curcuma, 3 uova sode, 1 cucchiaio di prezzemolo, 1 cucchiaio di coriandolo, olio, sale e pepe. Il procedimento prevede di tostare i grani di pepe in una padella, scaldare il latte con il pepe tostato e le foglie di alloro per poi cuocere il baccalà in tranci per 10 minuti. In una padella a parte, si fa soffriggere la cipolla affettata con le spezie, si aggiungono i piselli e il riso basmati già cotto, tostando il tutto e aggiungendo infine prezzemolo e coriandolo tritati. Il piatto viene servito con il baccalà sbriciolato e le uova sode a pezzi.

La ricetta di kedgeree proposta da Daniele Persegani è una vera prelibatezza che vi permetterà di gustare una combinazione unica di sapori provenienti da diverse culture culinarie. Se volete seguire passo dopo passo la preparazione di questo piatto, potete trovare il video su RaiPlay e replicare la ricetta comodamente a casa vostra. Buon appetito!

In conclusione, il martedì è un giorno ideale per dedicarsi alla cucina e condividere momenti speciali con le persone care. La storia di Asma Khan, chef inglese di origini indiane, ha ispirato Antonella, Angela e Daniele a preparare insieme un piatto che unisce tradizioni culinarie diverse in un mix di sapori e profumi che delizieranno il vostro palato. Non esitate a provare la ricetta di kedgeree proposta da Daniele Persegani e a sperimentare in cucina con ingredienti e preparazioni nuove. La cucina è un viaggio che vi porterà alla scoperta di culture e tradizioni diverse, arricchendo il vostro bagaglio culinario e regalandovi momenti di gioia e condivisione attorno alla tavola.

