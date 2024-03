É sempre mezzogiorno | Ricetta plumcake con crema di nocciole di Natalia Cattelani – MediaTurkey

Nel bel martedì primaverile, Natalia Cattelani ci delizia con una ricetta golosa e facile da preparare: il plumcake con crema di nocciole. Esperta cuoca emiliana specializzata in dolci casalinghi, ci propone un dolce perfetto per la colazione o la merenda, che sarà in grado di conquistare i palati di tutti.

Per realizzare questo delizioso plumcake avremo bisogno di diversi ingredienti. Tra cui 300 g di farina 0, 70 g di fecola di patate, 150 g di zucchero semolato, 120 g di burro morbido, 110 ml di latte, 3 uova, 1 bustina di lievito per dolci, vaniglia e 400 g di crema di nocciole. Inoltre, per preparare il crumble al cacao occorreranno 20 g di farina 00, 20 g di burro, 20 g di zucchero, 10 g di cacao e 40 g di nocciole tostate, mentre per il crumble bianco saranno necessari 40 g di farina, 20 g di burro, 20 g di zucchero e estratto di vaniglia.

La preparazione inizia con la realizzazione del crumble, mescolando gli ingredienti fino a ottenere delle briciole e poi mettendole in frigorifero. Nel frattempo, si passa alla preparazione dell’impasto del plumcake: si lavora il burro morbido con lo zucchero, si aggiungono le uova una alla volta e si continua a montare. Successivamente si setacciano le polveri e si aggiungono al composto alternandole al latte, fino a ottenere un impasto liscio e privo di grumi.

Una volta ottenuto l’impasto, si versa metà dello stesso nello stampo da plumcake e si forma un solco al centro. Si inforna a 180° per 20 minuti, poi si sforna e si distribuisce abbondante crema di nocciole sul solco ancora caldo. Si copre con il restante impasto e si aggiungono i crumble preparati in precedenza. Infine, si inforna nuovamente a 180° per altri 30 minuti.

Il plumcake con crema di nocciole di Natalia Cattelani è ora pronto per essere gustato! Un dolce irresistibile che saprà conquistare il palato di tutti con la sua bontà e semplicità. La ricetta completa e i video delle preparazioni di “É sempre mezzogiorno” sono disponibili su RaiPlay, così potrete replicare questa prelibatezza direttamente a casa vostra. Buon appetito!

