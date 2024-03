É sempre mezzogiorno | Ricetta saltimbocca alla romana con verdure di Gian Piero Fava – MediaTurkey

Gian Piero Fava, nonostante un incidente culinario che lo ha costretto a farsi medicare per un brutto taglio, dimostra la sua determinazione e passione per la cucina presentando la ricetta dei saltimbocca alla romana con verdure. Questo piatto tipico della tradizione capitolina promette di deliziare i palati con la sua combinazione di sapori e profumi unici. Per preparare questa prelibatezza, Fava elenca gli ingredienti necessari, che includono girello di vitello, prosciutto crudo, caciocavallo, pecorino grattugiato, pangrattato, farina di polenta, uova, cipolla, burro, erbe aromatiche, piselli, carote baby, pannocchie baby, cipollotti, brodo vegetale, maionese, cetriolini e capperi.

La preparazione inizia con la cottura delle verdure, dove il guanciale a listarelle e il cipollotto vengono rosolati in padella insieme ai piselli bolliti. Successivamente, si passa alla preparazione dei saltimbocca, ricavando medaglioni di vitello che vengono battuti e farciti con prosciutto crudo, caciocavallo, pecorino grattugiato e salvia. Dopo aver chiuso la carne sul ripieno, i medaglioni vengono passati nell’uovo sbattuto e nel pangrattato e farina di mais, per poi essere cucinati in padella con burro, cipolla e erbe aromatiche. Le carote e le pannocchie baby vengono grigliate su una bistecchiera calda, mentre per la salsa tartara si tritano finemente cetriolini e capperi da mescolare alla maionese.

Il piatto finale è un trionfo di sapori e consistenze, con i saltimbocca serviti su un letto di piselli, accompagnati dalle verdure grigliate e dalla salsa tartara. La ricetta di Gian Piero Fava si rivela un’eccellente rappresentazione della tradizione culinaria romana, da gustare in qualsiasi momento della giornata. Per chi desidera scoprire altre ricette tratte dal programma “É sempre mezzogiorno”, è possibile trovarle su RaiPlay. Una vera delizia per il palato, che promette di soddisfare anche i più esigenti intenditori. Buon appetito!

