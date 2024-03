É sempre mezzogiorno | Ricetta pane in cassetta morbidoso di Fulvio Marino – MediaTurkey

Il programma televisivo “È sempre mezzogiorno” ha proposto una deliziosa ricetta per preparare un pane in cassetta morbidissimo, ispirato alla tradizione giapponese. Il famoso chef Fulvio Marino ha condiviso i segreti per ottenere un pane soffice e gustoso che sarà apprezzato da tutti.

Gli ingredienti necessari per realizzare questo pane in cassetta sono semplici e facilmente reperibili: semola di grano duro, lievito di birra, zucchero, acqua, sale, burro e panna fresca. Questi elementi si combinano per creare un impasto delicato e aromatico che renderà il vostro pane irresistibile.

Il procedimento per preparare il pane in cassetta morbidoso è altrettanto semplice. Si inizia mescolando la semola, l’acqua e parte della panna fino a ottenere un composto grossolano che dovrà riposare per circa un’ora. Successivamente si aggiunge il lievito di birra, lo zucchero e il sale, continuando a mescolare fino a ottenere un impasto omogeneo.

Il tocco di dolcezza e morbidezza di questo pane in cassetta si ottiene aggiungendo il burro ammorbidito a pezzetti e la panna fresca all’impasto. Lavorando energicamente gli ingredienti, si garantirà una consistenza soffice e una fragranza irresistibile al pane.

Una volta che l’impasto è pronto, va trasferito in una teglia per pane in cassetta precedentemente imburrata e infarinata. Dopo aver coperto con un canovaccio, si lascia lievitare per almeno due ore, permettendo al pane di sviluppare tutti i suoi aromi e diventare ancora più soffice.

Infine, il pane in cassetta morbidoso va cotto in forno preriscaldato a 180°C per circa 40-45 minuti, fino a quando la superficie sarà dorata e croccante. Una volta sfornato, è consigliabile lasciarlo raffreddare prima di tagliarlo a fette e gustarlo in tutta la sua bontà.

Questa ricetta è perfetta per la colazione, la merenda o per accompagnare i pasti con un tocco di dolcezza. Il pane in cassetta morbidoso proposto da Fulvio Marino è un’idea golosa e semplice da realizzare che conquisterà sicuramente tutti i palati.

In conclusione, preparare questo pane in cassetta morbidissimo sarà un modo delizioso per deliziare la vostra famiglia e i vostri ospiti. Seguendo i passaggi semplici e utilizzando ingredienti di qualità, potrete assaporare un pane soffice e profumato che vi conquisterà fin dal primo morso. Buon appetito!

