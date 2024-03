É sempre mezzogiorno | Ricetta ravioli ripieni all’anciova di Fabio Potenzano – MediaTurkey

La primavera è alle porte e la Sicilia si prepara ad accoglierla con i suoi colori e profumi caratteristici. In questo contesto, Fabio Potenzano ci propone una ricetta che rappresenta appieno la tradizione culinaria siciliana: i ravioli ripieni di acciughe.

Per preparare questa gustosa ricetta avremo bisogno di diversi ingredienti, tra cui farina, semola, uova, tuorli, aglio, uvetta, pinoli, filetti di acciuga, peperoncino, concentrato di pomodoro, zucchero, patate, olio, sale, pepe, broccoletto, burro, timo, bottarga di tonno, scorza di limone e pangrattato.

Per il ripieno, iniziamo scaldando dell’olio in un pentolino e aggiungendo le acciughe sott’olio, l’aglio tritato, i pinoli, l’uvetta, il concentrato di pomodoro, sale, pepe e zucchero. Lasciamo cuocere fino a ottenere un composto compatto, poi lasciamo raffreddare e aggiungiamo le patate schiacciate.

Per il condimento, in una padella facciamo rosolare olio, aglio, peperoncino e acciughe, aggiungendo poi i broccoli sbollentati e frullando il tutto con un mixer ad immersione.

Prepariamo la pasta con farina, semola, uova e tuorli, stendiamo la sfoglia sottile, ritagliamo dei quadrati e mettiamo una nocciola di ripieno su ognuno. Chiudiamo i ravioli a triangolo e cuociamo in acqua salata per pochi minuti.

In una padella, tostiamo il pangrattato con olio, sale e zucchero, poi saltiamo i ravioli con burro fuso, timo e acqua di cottura. Serviamo i ravioli su una crema di broccoletto, completando con pangrattato tostato, bottarga e scorza di limone.

Questa ricetta di Fabio Potenzano è un’esplosione di sapori e profumi tipici della Sicilia, ideale per festeggiare l’arrivo della bella stagione. Il video della preparazione è disponibile su RaiPlay, per chi desidera provare a replicare questa delizia in cucina. Buon appetito!

