É sempre mezzogiorno | Ricetta spiedini di platessa con salsa alle vongole di Mauro e Mattia Improta – MediaTurkey

Mauro e Mattia Improta, due chef campani, ci guidano in una nuova avventura culinaria con una ricetta di mare che ci trasporta direttamente in spiaggia. Oggi ci delizieranno con degli spiedini di platessa con salsa alle vongole, un piatto fresco e saporito perfetto per accogliere la primavera.

Per preparare questi deliziosi spiedini avremo bisogno di filetti di platessa, zucchine, carote, lemongrass, limone, vino bianco, aglio e erba cipollina. Per la salsa alle vongole serviranno vongole, patata lessa, zafferano, brodo vegetale, scalogno, prezzemolo, olio, sale e pepe.

Iniziamo mettendo le vongole in padella con olio, aglio e prezzemolo, aggiungendo acqua o vino e lasciandole aprirsi. Nel frattempo, mariniamo i filetti di platessa con scorza di limone grattugiata, olio, lemongrass tritato e succo di limone. Dopo almeno 10 minuti di marinatura in frigorifero, avvolgiamo i filetti di platessa nelle strisce di zucchine e carote, creando degli involtini che infileremo negli spiedini e rosoleremo in padella con aglio, olio e vino bianco.

Per la salsa alle vongole, soffriggiamo lo scalogno tritato in un pentolino con olio, aggiungiamo la patata lessa a pezzetti, l’acqua delle vongole filtrata, il brodo vegetale e lo zafferano, cuociamo e frulliamo il tutto.

Serviamo gli spiedini su un letto di salsa alle vongole e guarniamo con le vongole sgusciate. Questo piatto è ideale per una cena estiva con amici, leggero e gustoso. Scopri altre ricette di Mauro e Mattia Improta su RaiPlay e lasciati ispirare dalle loro creazioni culinarie. Buon appetito!

