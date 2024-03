É sempre mezzogiorno | Ricetta strudel salato di Barbara De Nigris – MediaTurkey

Lo strudel salato di Barbara De Nigris è una ricetta gustosa e originale che celebra uno degli ingredienti più amati del Nord Italia: lo speck. In questa puntata di “È sempre mezzogiorno”, la bravissima chef ci ha mostrato passo dopo passo come preparare questo squisito piatto.

Per realizzare lo strudel salato di Barbara De Nigris avremo bisogno di diversi ingredienti. Per la pasta occorrono farina 00, acqua, uovo, olio, sale, semi di papavero e sale grosso. Per il ripieno, invece, avremo bisogno di macinato misto, speck, patata, uovo, formaggio edamer, prezzemolo, noce moscata, sale e pepe.

Il procedimento per preparare lo strudel salato è piuttosto semplice ma richiede un po’ di pazienza. Prima di tutto, prepariamo la pasta lavorando la farina con l’uovo, l’olio, il sale e l’acqua. Dopo aver ottenuto un impasto liscio ed elastico, lo avvolgiamo nella pellicola e lo lasciamo riposare in frigo per almeno un’ora. Successivamente stendiamo la pasta su un canovaccio infarinato fino a ottenere una sfoglia sottile e trasparente.

Per il ripieno, mescoliamo il macinato misto con la patata lessa schiacciata, il sale, il pepe e la noce moscata. Disponiamo lo speck affettato sulla sfoglia, lasciando liberi 2 cm dal bordo, e aggiungiamo il composto di carne e patata, il formaggio edamer a dadini e il prezzemolo tritato. Arrotoliamo la sfoglia sul ripieno, formando un grosso salsicciotto, e trasferiamolo su una teglia con carta forno.

Prima di infornare lo strudel, spennelliamo la superficie con l’uovo sbattuto, spolveriamo con semi di papavero e sale grosso. Cuociamo il tutto in forno caldo a 180°C per 20 minuti, poi abbassiamo la temperatura a 170°C e cuociamo per altri 20 minuti. Il risultato sarà un delizioso strudel salato, perfetto per un pranzo o una cena sfiziosa.

Questo piatto può essere gustato sia caldo che freddo e può essere accompagnato da una fresca insalata o da contorni di verdure di stagione. Le video ricette di Barbara De Nigris e di tutte le altre puntate di “È sempre mezzogiorno” sono disponibili su RaiPlay per chi volesse replicare questa gustosa preparazione in casa.

In conclusione, lo strudel salato di Barbara De Nigris è una ricetta creativa e gustosa che permette di apprezzare al meglio lo speck, un ingrediente amato in tutto il Nord Italia. Con un po’ di impegno e passione, questo piatto può diventare una vera e propria delizia per il palato. Buon appetito!

