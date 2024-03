É sempre mezzogiorno | Ricetta calamarata di spada di Michele Farru – MediaTurkey

Il talentuoso chef sardo Michele Farru condivide con noi una ricetta che rappresenta appieno la freschezza e i profumi della primavera: la calamarata di spada. Un piatto che incarna l’autenticità e la tradizione culinaria della Sardegna, pronto ad accogliere i visitatori che si immergono nella cultura culinaria dell’isola.

Per preparare questa prelibatezza, sarà necessario procurarsi gli ingredienti seguenti: 350 g di calamarata, 700 g di pomodori piccadilly, 200 g di pesce spada, 1 cipollotto, 1 spicchio d’aglio, 1 foglia di alloro, olio extravergine di oliva, sale e pepe, 200 g di pane in cassetta, prezzemolo, maggiorana, timo, mentuccia.

La preparazione inizia tagliando i pomodorini a metà e cuocendoli in forno a 200° per 30 minuti, conditi con olio, sale, pepe e aglio. Una volta cotti, vengono frullati per ottenere una crema che darà al piatto un sapore intenso e avvolgente. Nel frattempo, il pesce spada viene tagliato a dadini e saltato in padella con olio, aglio e cipollotto, per poi unire la crema di pomodorini e completare la cottura.

Mentre il sugo si insaporisce, la mollica di pane viene frullata con le erbe aromatiche fresche e l’olio extravergine di oliva, per essere successivamente tostata in padella e aggiunta come guarnizione croccante alla calamarata. La pasta, opportunamente scolata al dente, viene saltata con il delizioso sugo preparato e servita calda, arricchita dalla presenza della mollica tostata che conferisce una piacevole consistenza al piatto.

Questa calamarata di spada proposta da Michele Farru è un vero inno ai sapori mediterranei, un’ode alla cucina tradizionale sarda che si sposa perfettamente con la freschezza e la vitalità della primavera. Perfetta per una cena estiva in compagnia di amici o familiari, questa ricetta è un tripudio di gusto e genuinità, che saprà conquistare anche i palati più esigenti.

Se desiderate scoprire la magia della preparazione di questo piatto autentico e delizioso, potete trovare il video della ricetta su RaiPlay, dove Michele Farru vi guiderà passo dopo passo nella creazione di questa prelibatezza. Non vi resta che mettervi ai fornelli e deliziare il vostro palato con la calamarata di spada di Michele Farru. Buon appetito!

