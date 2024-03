É sempre mezzogiorno | Ricetta trecciole allo yogurt di Fulvio Marino – MediaTurkey

Il programma culinario “È sempre mezzogiorno” ci propone quotidianamente ricette gustose e facili da realizzare, come le trecciole allo yogurt preparate dal maestro panettiere Fulvio Marino, perfette per una colazione golosa.

Per realizzare le trecciole allo yogurt occorrono farina tipo 0, lievito di birra, acqua, zucchero, uova, sale, burro, yogurt e tuorlo per la spennellatura. Il procedimento è piuttosto semplice ma richiede un po’ di pazienza: mescolare gli ingredienti secchi con le uova, l’acqua e lo yogurt, aggiungere il lievito e lavorare l’impasto. Incorporare sale, zucchero, acqua e burro a pezzetti, lasciando l’impasto lievitare in frigorifero per almeno 4 ore.

Una volta lievitato, formare le trecciole e spennellarle con il tuorlo prima di infornarle a 180°C per circa 20-25 minuti, finché saranno ben dorati. Le trecciole allo yogurt sono pronte per essere gustate, magari accompagnate da una bevanda calda o una spremuta d’arancia. Potete trovare la ricetta anche sul sito di RaiPlay, insieme ad altre delizie da provare.

Ricordate che questo non è il blog ufficiale delle trasmissioni televisive, ma un semplice punto di riferimento per annotare le ricette più interessanti. Rispettate sempre il lavoro dei cuochi e evitate il plagio. Buon appetito!

