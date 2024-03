É sempre mezzogiorno | Ricetta involtini di scarola gratinati di Antonio Paolino – MediaTurkey

Antonio Paolino è il protagonista di una nuova puntata di “È sempre mezzogiorno”, dove condivide una gustosa ricetta che sa di tradizione e di territorio: gli involtini di scarola gratinati. Si tratta di un piatto vegetariano che promette di conquistare anche i palati più esigenti. Per realizzare questa prelibatezza occorrono ingredienti semplici ma di qualità: 1 kg di scarola, 500 g di patate, 1 uovo, 120 g di formaggio grattugiato, 4 fette di provola, 1 cipollotto, peperoncino, capperi, olive verdi, pomodorini datterini rossi, brodo vegetale, olio extravergine d’oliva, sale e pepe.

La preparazione degli involtini inizia con il lavaggio della scarola e lo sbiancamento delle foglie più grandi in acqua salata e acidulata con limone per un minuto. Dopo aver scolato le foglie e immerso in acqua e ghiaccio, vengono asciugate su un canovaccio. Per la farcia, le patate sbucciate vengono lessate, schiacciate e mescolate in una ciotola con formaggio grattugiato, uovo, sale. Le fette di scarola vengono stese e riempite al centro con un po’ di farcia e provola, arrotolate per creare gli involtini.

In una padella antiaderente con olio extravergine d’oliva si soffriggono cipollotto, peperoncino, capperi e olive, aggiungendo successivamente i pomodorini tagliati a metà. Gli involtini vengono disposti in una pirofila e conditi con il sugo preparato, brodo vegetale, formaggio grattugiato, per poi essere infornati a 175°C per 15 minuti. Una volta pronti, gli involtini di scarola gratinati sono pronti per essere gustati, un piatto che racconta la Campania e le sue tradizioni culinarie.

Seguendo le indicazioni di Antonio Paolino, è possibile deliziare il palato con un piatto vegetariano e gustoso, ideale per un pranzo o una cena speciale. Per chi desidera scoprire altre ricette e lasciarsi ispirare dalla passione e maestria di Antonio Paolino in cucina, è possibile trovare i video delle ricette di “È sempre mezzogiorno” su RaiPlay. Un invito all’appetito e alla scoperta di nuovi sapori e tradizioni culinarie.

