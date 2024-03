É sempre mezzogiorno | Ricetta pizza cosacca di Fulvio Marino – MediaTurkey

L’articolo dal titolo “É sempre mezzogiorno | Ricetta pizza cosacca di Fulvio Marino” ci introduce alla prelibata specialità siciliana proposta dal rinomato panettiere piemontese Fulvio Marino. Si tratta della pizza cosacca, un piatto poco diffuso ma sicuramente delizioso.

La ricetta prevede l’utilizzo di ingredienti semplici ma di alta qualità: farina tipo 0 e farina tipo 2, lievito madre, acqua, pecorino, sale e olio extravergine d’oliva. Questa combinazione di sapori conferisce alla pizza una consistenza unica e irresistibile.

Il procedimento per la preparazione della pizza cosacca è dettagliato e facilmente replicabile. Dopo aver mescolato le farine con l’acqua e aggiunto il lievito madre, si aggiunge il pecorino grattugiato e si impasta fino a ottenere un composto uniforme. L’olio viene incorporato gradualmente e l’impasto viene lasciato lievitare per due ore a temperatura ambiente.

La ricetta di Fulvio Marino è stata condivisa durante la trasmissione televisiva “É sempre mezzogiorno” e il video della preparazione è disponibile su RaiPlay. Questa è un’opportunità eccellente per scoprire nuovi sapori e per mettersi alla prova in cucina, seguendo le istruzioni di uno dei migliori panettieri italiani.

In conclusione, la pizza cosacca di Fulvio Marino rappresenta un piatto che vale la pena provare e gustare appieno per apprezzarne la bontà e l’originalità. Si tratta di un’interpretazione culinaria che unisce la tradizione siciliana alla maestria e alla creatività di un grande chef. Buon appetito!

